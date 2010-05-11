به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمید محمدی رئیس مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور با اعلام این مطلب گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی درصدد ایجاد یک سلسله کتابخانه‌های تخصصی در حوزه علوم قرآنی است؛ این کتابخانه‌ها در دو بخش کتاب و دیجیتال تمامی کتابهای حوزه قرآن را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح دیگری به نام "درهای بزرگ قرآنی" دارد که در آن برای هر فعال قرآنی اعم از قاری، حافظ، پژوهشگر یک سایت ویژه با ظرفیت و قابلیتهای خاص اختصاص می‌یابد.

محمدی ادامه داد: همه فعالان قرآنی داخل و خارج کشور می‌توانند از امکانات این سایت بهره‌مند شوند و از این طریق دسترسی به هر آنچه در حوزه علوم قرآنی وجود دارد از جمله فعالان، مسئولان و محصولات در زمان اندک ممکن می‌شود.



