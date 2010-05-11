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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۵۰

آموزش مجازی نجوم و تجارت الکترونیک در آموزش و پرورش ایجاد شد

آموزش مجازی نجوم و تجارت الکترونیک در آموزش و پرورش ایجاد شد

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: دوره‌های آموزش مجازی نجوم و تجارت الکترونیکی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان در شبکه رشد ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام والمسلمین دکتر بهرام محمدیان در چهارمین جشنواره تولید و حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی که  ظهر روز سه شنبه برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: همچنین آموزش‌های ضمن خدمت معلمان در قالب شبکه ملی مدارس نیزدر روز معلم با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.
 

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح شبکه ملی اینترانت مدارس تا پایان برنامه چهارم توسعه در تمام مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود و همه مدارس به این شبکه متصل خواهند شد، افزود: چهارمین جشنواره تولید و حمایت از محتوای الکترونیکی برگزار شد که بیش از پنج‌ هزار نفر از دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان در این جشنواره شرکت کرده‌اند.

محمدیان تصریح کرد: در این جشنواره 139 سخت‌افزار الکتریکی توسط دانش‌آموزان، فرهنگیان و دانشجویان تولید شده که در قالب لوح فشرده در دسترس دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بیش از هشت‌ هزار موسسه نیز مجهز به کارگاه رایانه‌ای شده‌اند، افزود: این کارگاهها به صورت آزمایشی از طریق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تجهیز شده و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور نیز اقدام به ایجاد آزمایشگاههای رایانه‌ای کرده‌اند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: 950 کتاب درسی، حدود 460 عنوان کتب درسی نظری و 500 عنوان کتاب فنی و حرفه‌ای به صورت پی.دی.اف در شبکه ملی مدارس به منظور دسترسی دانش‌آموزان ایجاد شده است.

کد مطلب 1081272

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