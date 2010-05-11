به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علیرضا وارثی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: در سال گذشته چهار میلیارد و 800 میلیون ریال مشارکت‌های مردمی در قالب دولتی، غیردولتی و موسسات خیریه جمع‌آوری شد و 197 داوطلب با دفتر مشارکت‌های مردمی همکاری کردند.



وی پرداخت 300 مورد کمک هزینه خرید جهیزیه ، اختصاص دو میلیارد و 807 میلیون و 500 هزار ریال برای ساخت سرویس بهداشتی و لوله کشی گاز منازل و برخورداری 953 نفر و کمک هزینه خرید مسکن به 10 نفر را از دیگر فعالیتهای انجام شده اعلام کرد.

وارثی تامین مسکن برای معلولان و نیازمندان را دغدغه بهزیستی در سال جاری دانست و اظهار داشت: امسال قرار است در اجرای نهضت مسکن در کشور60 هزار واحد مسکونی برای معلولان، زنان سرپرست خانوار و نیازمندان تحت پوشش احداث شود که سهمیه استان قزوین در این خصوص 500 واحد است که در سال 89 نسبت به ساخت آنها اقدام خواهد شد.

وی گفت: زمین این واحدها به صورت رایگان از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در اختیار افراد واجد شرایط قرار می گیرد که در گروه های سه تا پنج نفره مبادرت به ساخت خواهند کرد.

وی افزود: 774 معلول فاقد مسکن در استان شناسایی شدند که با توجه به داشتن شرایط مورد نظر مانند شدت معلولیت، نوع معلولیت، تأهل، تعداد فرزندان، تعداد معلول در خانواده، وضعیت اسکان، تحصیل، اشتغال و درآمد، 500 نفر از معلولان در استان در اولویت هستند که امسال ساخت مسکن آنها آغاز می شود.

وارثی تصریح کرد: با توجه ویژه به بخش مسکن امسال را سال نهضت مسکن نام گذاری کرده ایم که تاکنون 41 واحد توسط سازمان با 2 میلیارد و 885 میلیون ریال اعتبار و 43 واحد دیگر نیز مصوب سفر ریاست جمهوری بوده که ساخت آنها با 5 میلیارد و 737 میلیون و500 هزار ریال اعتبار 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وارثی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن اضافه کرد: برای تعمیر مسکن 30 نفر و در خصوص وام ودیعه مسکن نیز 157 نفر به بانک معرفی شدند که در مجموع 187 نفر از تسهیلات مسکن برخوردار شدند.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی استان قزوین خصوصی سازی فعالیتها را نیز از برنامه های امسال اعلام کرد و گفت: سال گذشته 66 موافقت اصولی برای فعالیت بخش خصوصی در مهد کودک و مرکز نگهداری از سالمندان صادر شد که کار نظارت و بازرسی مستمر از این مراکز در دستور کار قرار دارد.

وارثی با بیان اهمیت اشتغالزایی معلولان نیز یادآور شد: در سال گذشته از طریق صندوق مهر امام رضا دو میلیارد و 580 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی به 39 نفر و برای 21 نفر از زنان سرپرست خانوار نیز از سوی موسسه مالی مهر مبلغ 120 یک میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.

وی پرداخت 717 میلیون ریال برای 93 نفر بیمه سهم کارفرما، 183 میلیون ریال برای بیمه خویش فرمایی 69 نفر و پرداخت 100 میلیون ریال هزینه آموزش رایگان فنی حرفه‌ای برای 50 نفر از مدد جویان را از دیگر فعالیتهای این معاونت ذکر کرد.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال گذشته 175 نفر در طرح کارورزی در مجموعه‌های غیردولتی تحت پوشش و همکارسازمان بکار مشغول شدند و با امضای تفاهمنامه‌ با کانون صنفی آموزشگاه‌های استان زمینه آموزش رایگان 500 نفر از مددجویان نیز فراهم شد.

علی اصغر اردشیری معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی استان قزوین هم در این نشست اظهار داشت: از 347 پست سازمانی بهزیستی استان تنها 104 پست تصدی شده و 243 پست که حدود 70 درصد پست‌های سازمانی است بلا تصدی مانده که با حجم گسترده خدمات سازمان با مشکلاتی مواجه هستیم.



وی از افزایش بیش از 29 درصدی اعتبارات بهزیستی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: 96.35 درصد از مجموع اعتبارات هزینه شده و 3.5 درصد از اعتبارات باقیمانده مربوط به اعتبارات عمرانی است.

اردشیری میزان اعتبارات عملکردی بهزیستی استان قزوین در سال جاری را 14 میلیارد تومان ذکر کرد.