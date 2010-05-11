به گزارش خبرگزاری مهر، "شمیل کمیل" دوشنبه شب در همدان ضمن بیان مطلب گفت: ایران با وجود راه نیافتن به جام جهانی، همچنان یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال آسیا به حساب می آید و AFC مصرانه به دنبال پیشرفت فوتبال در این کشور است.

وی با تمجید از عملکرد استان‌های تحت پوشش طرح آسیا ویژن در ایران، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان از علاقه وافر مسئولان ورزش ایران به خصوص فدراسیون و هیئت‌های فوتبال شهرستان‌ها به توسعه این طرح است و بن همام مراتب تقدیر خود را از مدیران فوتبال این کشور دارد.

نماینده AFC و مدیر استعدادیابی جوانان در طرح ویژن آسیا اضافه کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا در این طرح با این نگرش که "آسیا ابرقدرت آینده فوتبال جهان است" این طرح را خلق کرده و مقامات فوتبال در ایران انسجام و انضباط مطلوبی را در اجرایی شدن برنامه ها دارند.

نماینده AFC و مدیر استعدادیابی جوانان در طرح ویژن آسیا با اشاره به میزبانی همدان در رقابت‌های فوتبال زیر 14 ساله‌های جنوب غرب آسیا همچنین گفت: این مسابقات از 29 اردیبهشت‌ماه جاری با شرکت تیم های ملی ایران، هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و نپال برگزار می‌شود.