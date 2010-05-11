  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

نماینده AFC عنوان کرد:

بن همام نگاه ویژه‌ای به توسعه فوتبال ایران دارد

بن همام نگاه ویژه‌ای به توسعه فوتبال ایران دارد

مدیر استعدادیابی جوانان در طرح ویژن آسیا با بیان اینکه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نگاه ویژه ای به توسعه فوتبال ایران دارد، گفت: بن همام از مدیران فوتبال ایران به خاطر اجرای طرح ویژن آسیا تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "شمیل کمیل" دوشنبه شب در همدان ضمن بیان مطلب گفت: ایران با وجود راه نیافتن به جام جهانی، همچنان یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال آسیا به حساب می آید و AFC مصرانه به دنبال پیشرفت فوتبال در این کشور است.

وی با تمجید از عملکرد استان‌های تحت پوشش طرح آسیا ویژن در ایران، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان از علاقه وافر مسئولان ورزش ایران به خصوص فدراسیون و هیئت‌های فوتبال شهرستان‌ها به توسعه این طرح است و بن همام مراتب تقدیر خود را از مدیران فوتبال این کشور دارد.

نماینده AFC و مدیر استعدادیابی جوانان در طرح ویژن آسیا اضافه کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا در این طرح با این نگرش که "آسیا ابرقدرت آینده فوتبال جهان است" این طرح را خلق کرده و مقامات فوتبال در ایران انسجام و انضباط مطلوبی را در اجرایی شدن برنامه ها دارند.

نماینده AFC و مدیر استعدادیابی جوانان در طرح ویژن آسیا با اشاره به میزبانی همدان در رقابت‌های فوتبال زیر 14 ساله‌های جنوب غرب آسیا همچنین گفت: این مسابقات از 29 اردیبهشت‌ماه جاری با شرکت تیم های ملی ایران، هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و نپال برگزار می‌شود.

کد مطلب 1081281

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها