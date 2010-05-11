23 هزار متر معکب مخزن آب در استان مرکزی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالرضا خلیلی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در سال گذشته شش هزار و 467 انشعاب آب در استان اصلاح و 12 حلقه چاه حفر و تجهیز شده است که این مقدار رکورد خوبی از عملکرد را در این شرکت به ثبت رسانده است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه مصوب در این شرکت، در توسعه خط انتقال آب باید 13 هزار و 800 متر مربع عملیات خط انتقال در سطح استان مرکزی به انجام می رسید که در پایان سال گذشته بیش از سه برابر این میزان محقق شده است.

خلیلی با اشاره به نامگذاری سال گذشته به نام سال اصلاح الگوی مصرف به اقدامات این شرکت در اجرایی کردن اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: بر اساس سیاستگذاری سال گذشته و سال جاری، در هفت شهر استان مرکزی با نصب سیستم تله متری از هرز رفتن مقدار بسیاری آب و صرفه جویی در مصرف آن اقدام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی خاطرنشان کرد: در شهرستان آشتیان با اجرای این سامانه، هزار و 300 کیلو وات برق مصرفی در پیک مصرف به ساعت 12 نیمه شب انتقال یافت که علاوه بر کمک به شبکه برق برای تامین نیازهای مشترکان خود، هزینه های مصرف برق در این شرکت نیز کاهش یافته است.

خلیلی به عملکرد این شرکت در بخش فاضلاب اشاره کرد و گفت: در این بخش 105 درصد از برنامه های این شرکت محقق شده است که این موضوع نشان دهنده توان بالای کار در شزکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این بخش دارد.

به گفته وی، اجرای 52 کیلومتر شبکه اجرایی و نصب هشت هزار فقره انشعاب فاضلاب، اجرای تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای اراک، خمین، ساوه و آشتیان نیز از دیگر اقدامات این شرکت در سال گذشته بوده است که تصفیه خانه اراک مراحل نهایی بهره برداری خود را طی می کند و تصفیه خانه آشتیان نیز در شهریورماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از استقرار سیستم GIS در شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: این سیستم هم اینک در شهرهای اراک، ساوه و خمین راه اندازی و یا در حال اجرایی شدن است.

وی از راه اندازی خط ارتباطی 122 در امور مشترکین استان خبر داد و اظهار داشت: مشترکان این شرکت می توانند نیازهای خود را از طریق برقراری ارتباط با این مرکزبرطرف کنند.