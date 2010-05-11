برپایی نمایشگاه کتاب شیراز در حاشیه نمایشگاه تهران کلید خورد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز در این خصوص گفت: برای نمایشگاه شیراز تفاهمنامه ای با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و رئیس موسسه نمایشگاه های ایران امضا شد که طی این تفاهمنامه، نمایشگاه کتاب شیراز نیز در آبان ماه برگزار می شود.

منصور طبیعی در پاسخ به این سئوال که "آیا برنامه ای برای بین المللی کردن آن نیز در دست اقدام است" بیان کرد: برای برگزاری نمایشگاه شیراز به صورت بین المللی نیز در حال رایزنی هستیم و امیدواریم بتوانیم در زمینه برگزاری نمایشگاه کتاب شیراز ایده های متنوعی را پیاده سازی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به ابعاد گسترده نمایشگاه شیراز نیز بیان کرد: شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین نمایشگاه های کتاب ایران پس از تهران به شیراز تعلق دارد.

طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که "نمایشگاه امسال کتاب تهران را با دوره های قبل چگونه ارزیابی می کنید"، عنوان کرد: نمایشگاه کتاب هرساله با یک ایده و شیوه جدید ارائه می شود اما امسال نسبت به سالهای گذشته از نظم بیشتری برخوردار بوده و به راحتی می توان به کتابها دسترسی پیدا کرد.

وی با اشاره به حضور ناشران استانی نیز در این نمایشگاه بیان کرد: در این نمایشگاه ناشران استانی نیز حضور داشته که جای تقدیر از آنها دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس در نمایشگاه کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به تاثیرگذاری نمایشگاه کتاب در امر کتابخوانی نیز بیان کرد: این تاثیرگذاری از چند وجه قابل توجه است، اول اینکه فضایی آماده می شود برای عرضه کتاب و اینکه تخفیفهای مختلفی چه در بخش بن ها و چه تخفیف ناشران لحاظ می شود.

وی از ارتباط بین تولیدکنندگان کتاب با مردم به عنوان وجه دیگر این تاثیرگذاری مثبت یاد کرد و این نمایشگاه را یک عامل مهم و موثر در توسعه فرهنگ کتابخوانی برشمرد.

طبیعی اضافه کرد: این نمایشگاه صرفا نمایشگاه عرضه کتاب نیست بلکه در کنار آن روابط مختلفی بین مردم و دست اندرکاران حوزه تولید کتاب نظیر ناشران، مولفان و... نیز شکل می گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به بعد بین المللی برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نیز بیان کرد: در این نمایشگاه شاهد حضور ناشران مختلف از کشورهای خارجی هستیم ضمن اینکه ناشران داخلی نیز حضور گسترده ای در این نمایشگاه دارند.

منصور طبیعی امروز (سه شنبه) از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد.