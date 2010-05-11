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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

دانشگاهها بازدرابهام فرورفتند/

حذف متن مصوبه تعطیلی هفته آینده دانشگاهها در سایت استانداری تهران

حذف متن مصوبه تعطیلی هفته آینده دانشگاهها در سایت استانداری تهران

استانداری تهران که ساعاتی پیش متن مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی دانشگاهها و مدارس را بر روی سایت خود قرار داده بود دقایقی پیش این مصوبه و خبر را از روی سایت خود حذف کرد تا ابهامات همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ اظهارنظرهای متفاوت درباره تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه ابهاماتی را در فضای دانشگاههای تهران ایجاد کرده است که همین امر موجب شد برخی از دانشگاههای شهر تهران اعلام کنند در روزهای شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت تعطیل نخواهند بود.

دانشگاه های شریف، هنر، علم و صنعت، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، شهیدبهشتی و امام صادق (ع) اعلام کرده اند که فعالیت آموزشی خود را ادامه می دهند.

از سوی دیگر دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است که در روزهای یاد شده دانشگاه تعطیل است.

در این میان برخی از دانشگاهها از جمله دانشگاههای تهران و جامع علمی کاربردی نیز اعلام کرده که تا تصمیم نهایی در روزهای دیگر اعلام می شود.

در میان ابهامات دانشگاهها برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، استانداری تهران مجددا امروز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه متن مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی یعنی مدارس و دانشگاهها را منتشر کرد اما پس از ساعاتی این مصوبه از روی پرتال استانداری تهران حذف شد.

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متن مصوبه دولت به امضاء استاندار تهران که
تنها ساعاتی بر روی پرتال استانداری قرار داشت



این صفحه از سایت استانداری حذف شده است

بر اساس این مصوبه تعطیلی ایام شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه شامل مدارس و دانشگاههای شهر تهران و منطقه شمیرانات است و این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از دانشگاههای سطح شهر تهران اعلام کرده اند که کلاسهای آنها برقرار بوده و تعطیل نیستند.

دانشگاه تهران نیز خبر دایر بودن کلاسها در روزهای شنبه و یکشنبه را از روی سایت خود حذف کرده است.

کد مطلب 1081290

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