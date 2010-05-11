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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

یک روزنامه آلمانی :

سارکوزی درپی استفاده سیاسی از بحران مالی اروپا است

سارکوزی درپی استفاده سیاسی از بحران مالی اروپا است

یک روزنامه آلمانی در مطلبی تاکید کرد که رئیس جمهوری فرانسه از بحران مالی اروپا استفاده می کند تا خود را به عنوان یک مدیر بحران با تجربه به ویژه به مردم فرانسه که در بین آنها نامحبوب شده، عرضه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی در این باره نوشت: نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از بحران مالی اروپا استفاده می کند برای اینکه خود را به عنوان یک مدیر بحران با تجربه عرضه کند.

سارکوزی به خصوص جلب رضایت انتخاب کنندگانش در فرانسه را که در انتخابات محلی اواسط می گذشته وی را تنبیه سختی کردند و از آن به بعد محبوبیتش را به سرعت در بین آنها  از دست داد، هدف قرار داده است.

رئیس جمهوری فرانسه در بحران یورو فرصتی را می بیند که خود را به عنوان یک مدیر بحران با تجربه روی صحنه اروپایی نشان دهد. وی حالا می خواهد علاقه مردم کشورش را بار دیگر تسخیر کند. بنابراین وی در نشست ویژه اتحادیه اروپا در بروکسل خود را در نقش رهبری اروپا نشان داد.

نویسنده در ادامه با اشاره به شرکت نکردن سارکوزی در جشنهای پایان جنگ جهانی در مسکو به نقل از رئیس ارتباطات کاخ الیزه نوشت: در زمان بحران فرانسویها ترجیح می دهند رئیس جمهورشان را در کشورشان ببینند تا در روسیه.
 

کد مطلب 1081291

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