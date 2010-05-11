صعود نمایندگان کره جنوبی به یک چهارم/ حذف قهرمان آسیا و نماینده چین

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سه شنبه با برگزاری دو دیدار همزمان در منطقه شرق آسیا پیگیری شد که با پیروزی سئونگنام ایلهوا و سوون بلووینگز کره جنوبی همراه بود.

در یکی از این دیدارها تیم فوتبال سئونگنام ایلهوا کره جنوبی موفق شد با نتیجه 3 بر صفر برابر گامبا اوزاکا ژاپن قهرمان سال 2008 لیگ قهرمانان آسیا به پیروزی دست یافته و جواز حضور به جمع هشت تیم پایانی این جام را کسب کند.

در این دیدار که در ورزشگاه تکنولوژی سئوگنام برگزار شد، مائوریسیو مولینا(74-پنالتی و 90) و هو یونگ(84) برای تیم سئونگنام ایلهوا کره جنوبی گل زدند.

همچنین در دیگر دیدار برگزار شده در منطقه شرق آسیا، تیم سوون بلووینگز کره جنوبی با نتیجه 2 بر صفر برابر بیجینگ گوان چین به پیروزی دست یافت که خوزه موتا(28 و 85) گل‌های این تیم کره ای را به ثمر رساند.

روز نخست از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* الغرافه قطر - پاختاکور ازبکستان، ساعت 19:20، ورزشگاه اسپورت کلاب دوحه

* الشباب عربستان - استقلال تهران، ساعت 22:15، ورزشگاه ملک فهد ریاض

در ادامه این مسابقات هم فردا چهارشنبه دیدارهای زیر برگزار خواهد شد:

* کاشیما آنتلرز ژاپن - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ساعت 19، ورزشگاه کاشیما ایباراکی

* آدلاید یونایتد استرالیا - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 19:30، ورزشگاه هیندمارش آدلاید

* ذوب آهن ایران - مس کرمان، ساعت 19، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الهلال عربستان - بنیادکار ازبکستان، ساعت 20:45، ورزشگاه ملک فهد ریاض