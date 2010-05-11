به گزارش خبرنگار مهر، امروز تفاهمنامه‌ آموزشی و پژوهشی در صنعت بیمه بین دانشگاه پیام نور و بیمه ایران با حضور مدیرعامل شرکت بیمه ایران و رئیس دانشگاه پیام نور امضا شد.

جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران در این مراسم گفت: برای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر تحول صنعت بیمه، ابتدا باید زیرساختهای آن را فراهم کنیم. این زیرساختها مبنای تحول صنعت بیمه است.

وی افزود: رشد و توسعه هر صنعتی نیازمند آموزش است و ما در صنعت بیمه فاقد افرادی در مقطع دکترای بیمه هستیم و باید متولیان در صنعت بیمه آموزش نیروی انسانی لازم را مدنظر داشته باشند.

وی ضمن دعوت از صاحبان سرمایه برای ارتقا سطح دانش بیمه کارکنان خود، گفت: این آموزش تنها به صنعت بیمه ایران منحصر نمی‌شود واین مراکز آموزشی برای همه مردم ایران است.

سهامیان مقدم افزود: این تفامنامه به منظور همکاری لازم بین دانشگاه پیام نور و بیمه ایران منعقد می‌شود و هدف از آن ایجاد همکاری آموزشی نه پژوهشی مشترک بین این دو نهاد، ارتقا سطح علمی مدیران و کارمندان صنعت بیمه، همکاری و تفاهم در جهت ارتقاء مسائل بیمه کارکنان و دانشجویان است.

مدیرعامل بیمه ایران از دوره 5 ساله این تفاهمنامه خبر داد و گفت: این تفاهم نامه به مدت پنج سال است و تمدید آن با حضور نمایندگان شرکت بیمه ایران و دانشگاه پیام نور صورت می‌گیرد و محدوده جغرافیای آن سراسر کشور است.

وی زمینه فکری ایجاد این تفاهمنامه را از سال 86 دانست و گفت: بیمه ایران همیشه به فکر ایجاد مقاطع ارشد و دکترا برای رشته‌ بیمه بوده‌ است. مذاکرات و کارشناسی‌های زیادی صورت گرفت، نیازسنجی‌ها در این زمینه انجام شد و پتانسیل‌های صنعت بیمه بررسی و امروز در ایام متعلق به معلم این تفاهم نامه امضا می‌شود.

وی درباره قراردادهای برخی از شرکت‌های بیمه با برخی از خودروسازان در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث گفت: در زمان خرید خودرو به مالک، فرمی در اختیار او قرار داده می‌شود و خود مالک نوع بیمه را انتخاب می‌کند.

سهامیان مقدم در ادامه افزود: بعد از وقوع حادثه که در ریل خطی تهران ـ مشهد داشتیم بلافاصله کارشناسان بیمه را اعزام کردیم و مبلغ پنج میلیارد ریال معادل 500 میلیون تومان تخمین زدیم و با دریافت مدارک ارزیابی دقیق خسارت مذکور در شرف پرداخت است.