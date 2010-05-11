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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

سهامیان مقدم خبرداد:

راه‌اندازی مدارس بیمه تا پایان امسال / ایجاد مقطع دکتری در رشته بیمه

راه‌اندازی مدارس بیمه تا پایان امسال / ایجاد مقطع دکتری در رشته بیمه

مدیر عامل بیمه ایران در مراسم انعقاد تفاهمنامه ایجاد مقطع دکتری در رشته بیمه با دانشگاه پیام نور از راه‌اندازی مدارس بیمه از مقطع دبستان تا دبیرستان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز تفاهمنامه‌ آموزشی و پژوهشی در صنعت بیمه بین دانشگاه پیام نور و بیمه ایران با حضور مدیرعامل شرکت بیمه ایران و رئیس دانشگاه پیام نور امضا شد.

جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران در این مراسم گفت: برای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر تحول صنعت بیمه، ابتدا باید زیرساختهای آن را فراهم کنیم. این زیرساختها مبنای تحول صنعت بیمه است.

وی افزود: رشد و توسعه هر صنعتی نیازمند آموزش است و ما در صنعت بیمه فاقد افرادی در مقطع دکترای بیمه هستیم و باید متولیان در صنعت بیمه آموزش نیروی انسانی لازم را مدنظر داشته باشند.

وی ضمن دعوت از صاحبان سرمایه برای ارتقا سطح دانش بیمه کارکنان خود، گفت: این آموزش تنها به صنعت بیمه ایران منحصر نمی‌شود واین مراکز آموزشی برای همه مردم ایران است.
 
سهامیان مقدم افزود: این تفامنامه به منظور همکاری لازم بین دانشگاه پیام نور و بیمه ایران منعقد می‌شود و هدف از آن ایجاد همکاری آموزشی نه پژوهشی مشترک بین این دو نهاد، ارتقا سطح علمی مدیران و کارمندان صنعت بیمه، همکاری و تفاهم در جهت ارتقاء مسائل بیمه کارکنان و دانشجویان است.
 
مدیرعامل بیمه ایران از دوره 5 ساله این تفاهمنامه خبر داد و گفت: این تفاهم نامه به مدت پنج سال است و تمدید آن با حضور نمایندگان شرکت بیمه ایران و دانشگاه پیام نور صورت می‌گیرد و محدوده جغرافیای آن سراسر کشور است.
 
وی زمینه فکری ایجاد این تفاهمنامه را از سال 86 دانست و گفت: بیمه ایران همیشه به فکر ایجاد مقاطع ارشد و دکترا برای رشته‌ بیمه بوده‌ است. مذاکرات و کارشناسی‌های زیادی صورت گرفت، نیازسنجی‌ها در این زمینه انجام شد و پتانسیل‌های صنعت بیمه بررسی و امروز در ایام متعلق به معلم این تفاهم نامه امضا می‌شود.
 
وی درباره قراردادهای برخی از شرکت‌های بیمه با برخی از خودروسازان در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث گفت: در زمان خرید خودرو به مالک، فرمی در اختیار او قرار داده می‌شود و خود مالک نوع بیمه را انتخاب می‌کند.
 
سهامیان مقدم در ادامه افزود: بعد از وقوع حادثه که در ریل خطی تهران ـ مشهد داشتیم بلافاصله کارشناسان بیمه را اعزام کردیم و مبلغ پنج میلیارد ریال معادل 500 میلیون تومان تخمین زدیم و با دریافت مدارک ارزیابی دقیق خسارت مذکور در شرف پرداخت است.
کد مطلب 1081294

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