نخستین تعاونی فراگیر کشور در استان یزد راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل تعاون استان یزد عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این تعاونی اظهار داشت: این شرکت تعاونی که شرکت فراگیر توسعه معراج کار یزد نام دارد، برای نخستین بار است که در سطح کشور تشکیل می‌ شود و در زمینه تولید صنایع فولاد و مشتقات آن فعالیت خواهد کرد.

امرالله فلاح‌ زاده افزود: پذیره‌ نویسی این تعاونی فراگیر ملی توسط بانک توسعه تعاون انجام شده است و تمامی سهام قابل واگذاری این شرکت ظرف مدت دو سال از زمان پذیره‌نویسی واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون ظرفیت 70 درصدی این شرکت تکمیل شده است.

فلاح ‌زاده بیان داشت: این تعاونی با هدف توسعه بخش تعاون، ایجاد اشتغال و فقرزدایی و افزایش عدالت اجتماعی در استان یزد راه‌ اندازی شده است.

وی یادآور شد: تعاونی‌ های فراگیر ملی نوعی تعاونی سهامی عام هستند که به‌ منظور فقرزدایی سه دهک پایین درآمدی جامعه شکل می ‌گیرد.

فلاح ‌زاده ادامه داد: البته عضویت برای همه آزاد است اما در ابتدای تشکیل، باید 70 درصد اعضای آن از سه دهک اول باشند تا بتوانند از امتیازات خاص بهره ‌مند شوند و 30 درصد دیگر می ‌توانند خیران یا سایر اقشار جامعه باشند.

وی مزیت تشکیل این نوع تعاونی ‌ها را برخورداری از حمایت‌ های خاص از جمله تخفیف 25 درصد درآمد مشمول مالیات، اختصاص 20 درصد یارانه بیشتر، اختصاص 20 درصد تخفیف بیشتر سهم بیمه کارفرما برای کسانی که در تعاونی‌ ها کار می‌کنند، کمک بلاعوض و تسهیلات قرض ‌الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده آنان، ارائه مشاوره، آموزش و مهارت آموزی به صورت رایگان و اختصاص 30 درصد درآمد حاصل از واگذاری ‌های شرکت ‌های دولتی به اینگونه تعاونی‌ها اعلام کرد.

این تعاونی امروز به دست وزیر تعاون در فلکه چهارم آزادشهر یزد با حضور جمعی از مسئولان به بهره‌ برداری رسید.

وزیر تعاون امروز همچنین از پروژه مسکن مهر بلوار مدرس یزد بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث این پروژه قرار گرفت.