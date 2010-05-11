به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نشست هماهنگی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان، آیمان محمد سعود هارون ناظر اردنی و عبدالرحمان عبدالخالق ناظر داوری بحرینی بار دیگر مخالفت خود را با نصب بنرهایی که روی آنها واژه "خلیج همیشگی فارس" نوشته شده باشد، اعلام کردند.

این درشرایطی بود که در نشست خبری صبح امروز سه شنبه دو تیم هم مسئولان باشگاه ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه خلیج فارس منطقه ای جغرافیایی است و در بنرهای FIFA هم به این نام ثبت شده و طبق قوانین فیفا استفاده از این واژه اشکالی ندارد، بازهم این ناظران عرب با نصب پارچه نوشته‌هایی با چنین مضمونی در ورزشگاه فولاد شهر مخالفت کردند.

البته مسئولان دو باشگاه ذوب آهن اصفهان میزبان مسابقه و مس کرمان میهمان این دیدار بر نصب این بنرها تاکید داشته و همچنان رایزی‌های خود را برای نصب پارچه نوشته‌های "خلیج همیشگی فارس" در ورزشگاه فولادشهر ادامه می دهند اما به نظر می رسد همانند دیدار ذوب آهن اصفهان برابر الاتحاد عربستان، باز هم باید شاهد کارشکنی نمایندگان عرب AFC در این دیدار باشیم.

دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 عصر چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.