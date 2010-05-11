احتمال دیدار تیم ملی فوتبال ایران و ترکیه/ ایران در کشتی پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر اوزاک وزیر ورزش و جوانان ترکیه پس از نشست امروز سه شنبه خود با مدیران سازمان ورزش ایران اظهار داشت: من ایران را مانند خانه خود می دانم و از اینکه در خانه خود هستم خوشحالم. از همین جا سلام تمام مدیران ورزشی و مردم کشور دوست و همسایه ترکیه را به شما اعلام می کنم.

وی به محورهای نشست برگزاری شده در سازمان تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: دو کشورایران و ترکیه از نظر اقتصادی و سیاسی روابط بسیار خوبی دارند. در زمینه ورزش نیز مسئولان ورزش دو کشور می توانند روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند مطابق با پروتکی که در سال 2004 امضا شد.

وی ضمن تشکر از میهمان نوازی میزبانان خود در سازمان تربیت بدنی به خصوص رئیس سازمان تربیت بدنی اعلام کرد من به همراه سه نفر از اعضای مجلس ملی ترکیه به ایران آمده ام. کشور شما از پتانسیل خوبی به خصوص در بخش قشر جوانان برخوردار است. می توانید با استفاده از این قشر جوان به درجات بالایی برسید.

وی با اشاره به اینکه در ایران به مقوله ورزش اهمیت زیادی داده می شود تصریح کرد: این طور به نظر می رسد که ورزش مقوله ای محبوب در ایران است همانطور که چنین جایگاهی را در ترکیه دارد. البته باید تعداد ورزشکاران به خصوص در بخش حرفه ای چند برابر شود.

وی در بخشی از صحبت های خود به پیشینه روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، گردشگری و ... دو کشور ایران و ترکیه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بخصوص در زمان نخست وزیری اردوغان فعالیت های قابل توجه ای در این زمینه ها داشتیم. هدف این است در زمینه ورزش و جوانان نیز روابط‌‌‌ مان را گسترش دهیم.

وی این گونه عنوان کرد یکی از اهداف مورد نظر این است که از نظر آموزش ورزشکار و مربی دو کشور همکاری های فی مابین داشته باشند. در این زمینه می توانیم روابط خوبی برقرار کنیم.

وزیر ورزش و جوانان ترکیه ضمن اشاره به میزبانی این کشور برای برگزاری پیکارهای بسکتبال 2010 قهرمانی جهان اظهار داشت: سازماندهی های لازم برای این رقابت ها که ایران هم در آن شرکت دارد انجام شده است. از طرفی دیگر ترکیه به زودی میزبان مسابقات جهانی تنیس و گلف هم خواهد بود.

اوزاک با بیان اینکه ترکیه سالانه برگزار کننده بیش از 50 رویداد بین المللی است، از تلاش مسئولان این شور برای برگزاری رقابت های باشگاههای اروپا در سال 2016 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر وزیر ورزش و جوانان ترکیه در بخش دیگری از گفتگو با نمایندگان رسانه های خبری ایران در مورد کشتی و شرایط این رشته در دو کشور ترکیه و ایران گفت: خوشبختانه ترکیه و ایران قهرمانی های زیادی در میادین مختلف داشته اند و از این حیث جایگاه مشترکی دارند. هرچند که ایران پیشرو در کشتی است.

وی ادامه داد: با رئیس فدراسیون کشتی ایران هم دیدار داشتیم. سعی می کنیم روابط در سطح بالا دنبال شود.

اوزاک در مورد کشتی های سنتی دو کشور ایران و ترکیه اعلام کرد که ما ورزش دیگر کشورها را می گیریم و آن را اجرا می کنیم پس می توانیم ورزش اختصاصی خود را هم به آنها ارائه کنیم. می توانیم کشتی که در ایران و ترکیه به صورت سنتی دنبال می شود را مطرح تر کنیم.

وزیر ورزش و جوانان ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز علاقه مندی به رشته فوتبال و پیگیری وضعیت این رشته در ایران گفت: ایران طرفداران قابل توجه و زیادی برای فوتبال دارد. فوتبالیست های ایرانی در تیم های مطرحی در سطح دنیا بازی می کنند که شخصا وضعیت خیلی از آنها را تعقیب می کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که این احتمال وجود دارد که میان تیم های فوتبال ایران و ترکیه دیداری دوستانه برگزار شود گفت: شخصا از این موضوع استقبال می کنم اما برای تحقق آن در سال جاری قولی نمی دهم البته این قول را می دهم که شرایط برای برگزاری چنین دیداری در سالهای آینده محقق شود. در این زمینه باید با مسئولان فدراسیون فوتبال ترکیه و نخست وزیر این کشور صحبت کنم.