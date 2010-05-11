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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

فرهنگ قرآنی باید بیش از پیش در روستاهای خراسان رضوی گسترش یابد

فرهنگ قرآنی باید بیش از پیش در روستاهای خراسان رضوی گسترش یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: فرهنگ قرآنی باید بیش از پیش در روستاهای استان گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی عصر سه شنبه در دیدار با اعضای جامعه قاریان خراسان رضوی افزود: به لطف پروردگار پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به قرآن و جایگاه این کتاب آسمانی در جامعه بسیار افزایش یافته است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شکل گرفتن اولین جامعه قاریان کشور در مشهد پیش از انقلاب اسلامی گفت: مشهد مقدس خاستگاه قرآن و حفظ آن در کشور است.
 
وی تصریح کرد: توجه به مفاهیم و مضامین قرآن نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و قرائت اگرچه خوب و پسندیده است، ولی باید در کنار آن مفاهیم و مضامین قرآن هم لحاظ شود.
 
صلاحی خاطرنشان کرد: اشاعه فرهنگ قرآنی مختص گروه سنی خاص و شهرهای بزرگ نیست، بلکه باید نسبت به تعمیم آن در تمامی گروه های سنی و در اقصی نقاط استان نیز اقدام شود.
 
وی در ادامه اظهار داشت: تشکیل مهدهای قرآنی همراه با برگزاری کلاس های مفاهیم و برگزاری جلسات متعدد قرآنی همراه با فرهنگ استفاده از مفاهیم قرآن از جمله برنامه هایی است که استانداری نسبت به انجام آن اقدام و از انجام آن حمایت می نماید.
 
استاندار خراسان رضوی همچنین از روند رشد تعداد حافظان قرآن در استان اظهار رضایت کرد و افزود: استان از لحاظ تعداد حافظان از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است و تا رسیدن به ایده آل ها فاصله داریم.
 
صلاحی همچنین بر ترویج نهج البلاغه در استان و به ویژه میان جوانان تاکید کرد.
 
در ابتدای این جلسه رئیس مجمع قاریان استان گزارشی از عملکرد این مجمع و اقدامات صورت گرفته ارائه داد.
کد مطلب 1081305

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