15‌ هزار جلد کتاب به مساجد روستایی استان مرکزی اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مصطفی مشایخی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد کتاب با هدف ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی به نسل جوان و نوجوان جامعه از سوی این اداره کل در سال جاری اهدا می‌ شود.

وی با بیان اینکه کتب اهدایی با موضوعات فرهنگی، مذهبی، سیاسی، کودکان، هنری و قرآنی است، ادامه داد: اهدای این کتاب‌ ها توجه دولت دهم به بخش فرهنگ و نشر کتابخوانی در مساجد روستایی را نشان می‌ دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به تهاجم فرهنگی دشمن و ریشه دواندن آن به روستاها اشاره کرد و افزود: جوانان و نوجوانان پاک روستاها باید بیش از پیش با حضور در مساجد و گرایش به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی درخنثی‌ سازی توطئه‌ های دشمن بکوشند.

مشایخی با توجه به دیدگاه رهبر معظم انقلاب به نامگذاری امسال گفت: همت در توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و نشاط و شادابی اجتماعی از طریق ورزش‌ های همگانی و همت و کار مضاعف در مقابله با فساد، تبعیض، فتنه و مبارزه با آسیب ‌های اجتماعی‌ نقش مؤثری در فرهنگ‌ سازی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کتاب به عنوان بزرگ‌ ترین افتخار بشری در طول تاریخ از اهمیت و جایگاهی رفیع در میان مردم برخوردار بوده به طوری که بزرگ‌ ترین ادیان آسمانی به وسیله کتاب در جامعه رواج یافته است.

مشایخی نقش کتاب در روشنگری و ایجاد باورهای نو در میان طیف‌ های وسیع جامعه را کلیدی خواند و اضافه کرد: به هر میزان که ملتی با کتاب و کتابخوانی انس و الفت داشته باشد به همان اندازه به سمت شکوفایی فرهنگی حرکت می‌ کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی را راهی برای تقویت، توسعه فرهنگ و اطلاعات مردم دانست و گفت: متأسفانه این امر در روستاها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌ که اداره کل ارشاد استان برنامه‌ هایی در این زمینه دارد.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ کتابخوانی در جامعه با ارزش ‌ترین کار است، گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه نیازمند توجه جدی مسئولان فرهنگی و آموزشی است و بر این اساس ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه به عنوان یکی ازدستاورد های انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار دارد.