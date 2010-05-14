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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

شفق در گفتگو با مهر:

تبانی با پاس فکر آدم‌های بیمار است/ برای ما فرقی ندارد کدام تیم سقوط کند

تبانی با پاس فکر آدم‌های بیمار است/ برای ما فرقی ندارد کدام تیم سقوط کند

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با تاکید بر حضور قدرتمند این تیم در هفته پایانی لیگ برتر گفت: طرح شائبه تبانی مقابل پاس همدان زائیده افکار انسان‌های بیمار است.

ناصرشفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: آنهایی که مسائلی نظیر تبانی را مطرح می کنند سلامت فکری ندارند و به همین خاطر تلاش می کنند تا به هر نحو ممکن تلاش بازیکنان را زیر سئوال ببرند.

شفق اضافه کرد: تراکتورسازی تابحال در تمامی دیدارها جوانمردانه عمل کرده و در آخرین دیدار لیگ نیز با تمام قدرت مقابل پاس همدان صف آرایی خواهد کرد و تلاش دارد تا لیگ نهم را با پیروزی و کسب بهترین جایگاه به پایان برساند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با تاکید بر اینکه برای او و باشگاهش تفاوتی نمی کند کدام یک از تیم‌های پاس همدان، مقاومت سپاسی و راه آهن به لیگ دسته اول سقوط کند، اظهار داشت: سقوط هر یک از این تیم‌ها به لیگ دسته اول متاثرکننده است چرا که هر سه این تیم‌ها سوابق خوبی در لیگ ایران دارند و از جمله تیم‌های خوشنام فوتبال کشور محسوب می شوند. 

کد مطلب 1081310

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