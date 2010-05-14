ناصرشفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: آنهایی که مسائلی نظیر تبانی را مطرح می کنند سلامت فکری ندارند و به همین خاطر تلاش می کنند تا به هر نحو ممکن تلاش بازیکنان را زیر سئوال ببرند.

شفق اضافه کرد: تراکتورسازی تابحال در تمامی دیدارها جوانمردانه عمل کرده و در آخرین دیدار لیگ نیز با تمام قدرت مقابل پاس همدان صف آرایی خواهد کرد و تلاش دارد تا لیگ نهم را با پیروزی و کسب بهترین جایگاه به پایان برساند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با تاکید بر اینکه برای او و باشگاهش تفاوتی نمی کند کدام یک از تیم‌های پاس همدان، مقاومت سپاسی و راه آهن به لیگ دسته اول سقوط کند، اظهار داشت: سقوط هر یک از این تیم‌ها به لیگ دسته اول متاثرکننده است چرا که هر سه این تیم‌ها سوابق خوبی در لیگ ایران دارند و از جمله تیم‌های خوشنام فوتبال کشور محسوب می شوند.