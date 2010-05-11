خراسان رضوی در ثبت ایام به نام مفاخر در کشور پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ما همانطور که موضوع مفاخر را در تقویم کشور ثبت کردیم باید همین طور حساس سازی کنیم تا موضوع فرهنگ به متن جامعه و توده های مردمی راه یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت: اگر این حساس سازی توسعه پیدا کند و در اعماق جامعه رود موضوع فرهنگ در میان مردم همگانی خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه خراسان رضوی در ثبت روزهای کشور به نام مفاخر از سایر استانهای کشور پیشتاز است تصریح کرد: ثبت سه روز از تاریخ کشور به نام مفاخر خراسانی درتقویم ملی کشورمان بیانگر تلاش خراسانی ها دراین زمینه است.

وی ادامه داد: همه باید دست به دست هم دهیم تا کار جلو رود و پاسداشت مفاخر واستادانی همچون ملاعلی سبزواری، عبدالعلی سبزواری ، واستاد قهرمان درتقویم ملی کشور ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم مفاخر ما تمدن نیازهای ایران اسلامی بودند و عصاره هویت ایران و اسلامیمان هستند.

جعفری افزود: امروز به لحاظ فرهنگی و تایخی مدیون مفاخر هستیم و زنده نگهداشتن یاد و خاطره مفاخری همچون ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام نیشابوری درارکان جامعه ایران یک امر واجب و ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: علاوه بر اینکه پاسداشت این مفاخر را درالویت قرار میدهیم باید تلاش کنیم این ها به عنوان الگو به جامعه معرفی شوند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در طی سالهای اخیر توجه به مفاخر به عنوان یکی از ضرورت های انکار ناپذیر در دستور کار تصمیم سازان حوزه فرهنگ کشور بوده است.

جعفری با اشاره به اینکه مدیون مفاخر هستیم گفت: 25 و 28 اردیبهشت که در تقویم ملی کشورمان به نام ابوالقاسم فردوسی وحکیم عمر خیام نیشابوری نام گرفته به ما یاد آوری می کند که درمعرفی این مفاخر و آثارآنها گام برداریم.