مهمترین موضوع اندیشه علامه جعفری "انسان" است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ترابی در نشست "بزرگداشت علامه محمدتقی جعفری" که عصر امروز سه شنبه 21 اردیبهشت در سالن سرای اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد، گفت: علامه جعفری از جمله پیشتازان فکری دوره معاصر ایران است که هیچگاه در یک بعد محدود نبود.

وی ورود علامه جعفری به تفسیر مثنوی مولوی را از مهمترین نکات شخصیت وی برشمرد و افزود: در دهه‌ای که علامه جعفری وارد دنیای مثنوی شد، آن زمان مثنوی کتاب مهجوری بود چراکه مثنوی بر خلاف دیوان حافظ، سعدی یا عطار کتاب خواص عرفا و تصوف بود. اولین روحانی بلند پایه شیعی که عمر خود را در این مسیر گذاشت علامه جعفری است که حاصل آن تفسیر 15 جلدی مثنوی معنوی است که در آن برخی از مسائل را برای اولین بار مطرح کرده است.

وی از علامه جعفری به عنوان یکی از پیشگامان فکر و فرهنگ از دهه 40 تا کنون در ایران یاد کرد و افزود: ایشان مقلدی نبود که در یک چارچوب خود را محدود کند و با هر پدیده جدیدی از جمله در کلام جدید، فلسفه غرب خود را با آن روبرو می کند.

ترابی با بیان اینکه علامه جعفری قائل به گشودگی ذهن بود، تأکید کرد: علامه جعفری ذهن را مسئله تمامی پذیر نمی دانست و معتقد بود که باید در ذهن چیزهای نو وارد و چیزهای جدید خارج شود.

وی به تأکید علامه جعفری بر نو گرایی و نوشدن اشاره کرد و افزود: علامه جعفری در نواندیشی یک پدیده است. علامه جعفری یکی از کسانی است که پیش از زمان خویش می اندیشید و انسانی تلاشگر و فکوری بود.



این پژوهشگر فلسفه، علامه جعفری را صاحب سبک خواند و افزود: علامه صاحب نوعی از نودیدن است که همین ویژگی ایشان را در ذهن و زبان و فرهنگ کنونی ما و آینده ماندگار کرد.

ترابی، علامه جعفری را از نمونه های موفق عرصه دین و دانش خواند و اظهار امیدواری کرد که با لطف الهی اشخاصی چون علامه در فرهنگ ما پیدا شوند تا ستاره ای بر ستارگان پرافتخار این سرزمین افزوده شود.

در این نشست منوچهر صدوقی سها نیز با اشاره به معنای فلسفه گفت: فلسفه عبارت است از تفکر و رکن اساسی فلسفه تفکر است. در حوزه اسلام از ابتدای ورود فلسفه یونان تا کنون متأسفانه فلسفه یک حالت وصف نقلی پیدا کرده است و وقتی فلسفه مکتوب می شود از فلسفه بودن خارج می شود.

وی علامه جعفری را در بین متأخران تنها فیلسوف به معنای متفکر زنده خواند و گفت: از خود مرحوم علامه جعفری در شرح تجرید شنیدم که فرمود من معلم خوبی نیستم. علامه اگر می خواست اسفار درس بگوید شاید درس او در حوزه نمود چندانی نداشت اما یگانه کسی بود که متفکر بود و در فلسفه حرف داشت.

صدوقی سها تأکید کرد: برترین موضوع اندیشه علامه جعفری" انسان" بود. بنابراین علامه جعفری یکی از مشاهیرانسان‌شناس عصر کنونی است.

در پایان این نشست محمود حکیمی از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان با اشاره به شخصیت ممتاز علامه جعفری، دو کتاب خود را در حوزه داستانهایی در حقوق بشر برای کودکان را متأثر از کتاب "حقوق بشر از نظر اسلام" نوشته علامه جعفری عنوان کرد.