روایت روزنامه نگاران بی کتاب/ یک چشم به تهران چشم دیگر به شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شیراز به خاطر شش روزنامه و ده ها هفته نامه و ماهنامه و بیش از هزار و 500 نفر فعال مطبوعاتی ظرفیتی را پدید آورد که توانست این امکان را بر آورده سازد تا دانشکده خبر در نبود رشته روزنامه نگاری در مراکز آموزش عالی و دانشگاه شیراز واحدی را در این شهر که دارای پیشینه دیرینه روزنامه نگاری کشور است بنیاد نهاده تا علاقه مندان روزنامه نگاری مجبور نباشند برای تحصیل در این رشته به تهران و دیگر شهرهایی که آموزش آکادمیک روزنامه نگاری را دارا هستند مهاجرت کنند.

شیراز پس از تهران دارای بیشترین روزنامه محلی کشور بوده و استان فارس نیز به عنوان یکی از استانهای برخوردار از تعداد پرشماری نشریات محلی است که همواره در مقام نظر و حرف به عنوان قطب روزنامه نگاری منطقه و حتی کشور شناخته می شد.

در این راستا اما فقدان رشته های دانشگاهی در این استان و شهر شیراز به صورت تخصصی و مناسب یکی از دغدغه هایی بود که همواره اصحاب فرهنگ و قلم این استان و شهر را به خود مشغول کرد تا اینکه دانشکده خبر واحد شیراز در سال 86 راه اندازی شد.

فقدان منابع کافی کتاب حوزه روزنامه نگاری در شیراز دغدغه فعالان این عرصه است

راه اندازی این دانشکده فعالان این عرصه را یک گام به سوی اهداف خود در تبدیل شیراز به قطب آموزشهای خبرنگاری رادیو، تلویزیونی و الکترونیکی جنوب کشور می برد که این اقدام در مرحله اول جای تشویق دارد.

اما هنوز پس از نزدیک به سه سال گشایش دانشکده خبر واحد شیراز که بخشی از برنامه ها و آرمانهای کسانی است که به دنبال قطب شدن شیراز، پایه های مرکز آموزش رسانه های جنوب کشور را ریختند، فقدان منابع کتابی مرتبط با رشته های علوم ارتباطات اجتماعی چه در بخش روابط عمومی و چه در بخش عکاسی خبری و یا روزنامه نگاری به طور جدی احساس می شد.

دانشجویان رشته های خبرنگاری، عکاسی خبری و روابط عمومی برای تهیه کتابهای مرتبط با این رشته ها باید در انتظار برگزاری نمایشگاه استانی کتاب و در سطحی گسترده تر و تخصصی تر نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بمانند و یا دست به دامن دوستانی بشوند که در تهران این امکان را دارند که کتابهای روزنامه نگاری را تهیه کنند و بدین ترتیب می توان چنین تعبیر کرد که دانشجویان یا علاقمندان به این رشته ها باید یک چشم به نمایشگاه تهران دوخته و چشم دیگر به نمایشگاه های استان در فارس و کتابفروشی هایی بدوزند که چندان غنی از کتابهای این رشته ها نیستند.

یکی از کسانی که تلاش هایش در نهایت منجر به راه اندازی دانشکده خبر شد و همواره دغدغه اش گردآوری تاریخ پرفراز و نشیب و پربار مطبوعات فارس است در این باره معتقد است: خیلی از نهادها و سازمانها کارهای موازی با هم انجام می دهند و در نتیجه ممکن است کارهای زیادی بشود که چندان بنیادی و اساسی نیست.

سیروس رومی ادامه می دهد: برای نمونه در زمینه هنر، نهادهایی مانند آموزش و پرورش، حوزه هنری، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون های مساجد و ... به مناسبتهای مختلف اقدام به تشکیل کلاسهای آموزشی، جشنواره ها، سمینارها و نشستهای هنری می کنند.

وی با اعتقاد به اینکه یکی از معضلات جامعه فرهنگی ما موازی کاری است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول ایجاد زیرساختهای توسعه پایدار فرهنگ و هنر است و اگر روزی به این مهم دست پیدا کردیم بسیاری از مشکلات حل می شود، افزود: حضور دانشکده خبر و سایر موسسات و نهادهای مرتبط با حوزه روزنامه نگاری می تواند با ایجاد ارتباطات صحیح و تخصصی معضل علاقمندان حوزه رسانه ای را حل کنند.

رومی اضافه کرد: دانشکده خبر باید لزوم یک کتابخانه نیرومند رسانه ای را حس کرده و بتواند کتابهای جدید را تهیه و در اختیار دانشجویان و روزنامه نگاران بگذارد.

دانشکده خبر شیراز باید لزوم ایجاد کتابخانه نیروند رسانه ای را حس کند سیروس رومی

او هم که برای تهیه کتابهای روزنامه نگاری ترجیح می دهد هر بار منتظر برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بماند و هنوز نتوانسته این نیاز را در کتابفروشیها و نمایشگاه های کتاب استانی برطرف کند، دلیل این بی توجهی به عرضه کتابهای تخصصی روزنامه نگاری را غیر اقتصادی بودن اینکار می داند و می گوید: چون تعداد کسانی که مشتری این گونه کتابها هستند کم است ناشران و کتابفروشان ترجیح نمی دهند این گونه کتابها را عرضه کنند لذا این موضوع کمتر جدی گرفته شده اما در بازار تابستانه کتاب که هرسال از سوی انتشارات نوید در فضای باز یکی از بیمارستانهای شیراز برگزار می شود و مورد استقبال شهروندان شیرازی نیز قرار می گیرد یکبار با تلاش یکی از ناشران شیرازی کتاب هایی در اینباره آورده شد.

این پیشکسوت روزنامه نگاری استان فارس با بیان اینکه با ارتقا یافتن سطح آموزش های دانشکده خبر شیراز به دوره کارشناسی می توان این آسیبها را کاهش داد، افزود: هم اینک فقط برپایی نمایشگاه کتاب بوده که برطرف کننده نیاز روزنامه نگاران به کتاب های تخصصی است.

از جمله دیگر گروهی که علاوه بر بالابردن دانش هنری خود نیاز به افزایش دانش تخصصی در این باره دارند، عکاسان خبری استان فارس بوده که همواره برای تهیه کتابهای تخصصی عکاسی نیز با مشکل روبرو هستند.

این گروه نیز مانند روزنامه نگاران به صورت جدی و شدید نیاز دارند که منابع جدید حوزه کاری خود را به صورت مستمر خریداری کنند و البته آنها نیز مانند روزنامه نگاران و دانشجویان روابط عمومی در کش و قوس تامین کتابهای حوزه کاری خود درمانده شده اند و همچنان باید منتظر نمایشگاه کتاب تهران باشند.

مجتبی جعفری زوج مدیر نشر "رُخشید" که در دوره ای زمانی کار پخش کتابهای تخصصی روزنامه نگاری را در شیراز بر دوش گرفت مهمترین علت استقبال نشدن از این گونه کتابها را پایین بودن سهم کتابفروشی ها از فروش عنوان کرد و افزود: در حقیقت کتابفروشی ها در نبود سود کافی در عرضه این کتابها از قبول فروش کتابهای روزنامه نگاری خودداری کردند ضمن اینکه بخش دیگر را می توان در گرانی این گونه کتابها دانست.

به گزارش مهر، باید در نظر داشت استان فارس به واسطه برخورداری از تعداد پرشمار از دست اندرکاران عرصه روزنامه نگاری و عکاسی خبری باید سهم بیشتری از منابع و کتابهای این عرصه ایفا کند و در این راستا از ظرفیتی که این استان و شهر شیراز در حوزه روزنامه نگاری دارد استفاده بیشتری کرد.

اینکه فقط در مقام حرف و نظر عنوان شود شیراز قطب آموزش های رسانه ای جنوب کشور است را نمی توان فقط به واسطه برخورداری از رسانه ها و دانشکده خبری به اثبات رساند بلکه باید با تامین کتابها و همچنین منابع سخت افزاری و نرم افزاری این قطبیت را در عمل ثابت کرد.