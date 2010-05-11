دفتر توسعه فعالیتهای قرآنی از باقیمانده تفسیر عبدالاعلی سبزواری حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، حجت الاسلام حمید محمدی عصر سه شنبه در کنگره بین المللی بزرگداشت آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری روان سازی آثار سید عبدالاعلی برای نسل جوان را بسیار ضروری و تاثیرگذار خواند و خواستار اقدام در این جهت شد.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تفسیر 34 جلدی مواهب الرحمن اثر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری که تاکنون 14 جلد آن به چاپ رسیده گفت: از چاپ باقیمانده مجلدات این کتاب ارزشمند حمایت می شود.



وی زهد و تواضع بیش از حد در بعد فردی و ارتباطات اجتماعی این عالم بزرگوار را منشا گمنامی این عالم بزرگوار عنوان کرد و گفت: به همین دلیل است که شاهد برگزاری کنگره بزرگداشت ایشان پس از گذشت یکصد سال از تولدشان هستیم.



وی با ارائه چند پیشنهاد و اعلام حمایت وزارت ارشاد اسلامی از اجرای پیشنهادات گفت: حمایتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه هایی از جمله ایجاد پژوهشکده ای با گرایش های فقهی و کلامی با محوریت آیت الله سید عبدالاعلی در سبزوار، قم یا نجف، انتشار دو فصلنامه پژوهشی در رابطه با آثار ایشان به صورت سه ماهه یا شش ماهه، بازخوانی آثار ایشان در تولید متون درسی و تدوین آراء آن مرحوم در بحث های کلامی و عرضه آن به جامعه علمی انجام می شود.



وی افزود: همچنین ما از ترجمه آثار آیت الله سید عبدالاعلی به سه زبان فارسی، انگلیسی و اردو، تولید مستند چهار یا پنج قسمتی 30 دقیقه ای در بازخوانی سیره آیت الله سید عبدالاعلی حمایت می کنیم.

سبزواری از نوادر عالمانی بود که جامعیت علمی، فقهی، کلامی، اخلاقی و تفسیری را با هم داشت

حجت الاسلام محمدی در بخش دیگری از سخنانش یکی از بزرگترین مشکلات در نظام روحانیت را بحث جامعیت علمی عنوان کرد و افزود: آیت الله سید عبدالاعلی از جمله نوادر عالمان جامعی بود که جامعیت علمی، فقهی، کلامی، اخلاقی، تفسیری و ... را همراه با هم داشت.

رئیس کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد آیت الله العظمی سید عبدالاعلی موسوی سبزواری نیز در این همایش با گرامیداشت یاد این عالم و فقیه فرزانه گفت: در این شهرستان بزرگان زیادی همچون آیت الله سید عبدالاعلی گمنام بوده اند که کمتر یادی از آنها شده است.

حجت الاسلام غلامحسین ابراهیمی برگزاری این کنگره را در جهت شناساندن و معرفی بزرگان، علما و مفاخر ارزنده دانست و افزود: امیدواریم به واسطه برگزاری این همایش بهره برداری معنوی بیشتری از انفاس قدسیه این عالم بزرگوار شامل حال تمام شرکت کنندکان و همشهریان سبزواری شود.

وی همچنین با اشاره به آیه 9 سوره مبارکه زمر و اشعاری از حضرت علی (ع) مقام علما و فضای اسلام را ارج نهاد و گفت: یکی از توجهات قرآن کریم در آیات این کتاب مقدس بیان کردن مقام و عظمت علم و عالمان در برابر جاهلان است.

قائم مقام کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد آیت الله العظمی سید عبدالاعلی موسوی سبزواری نیز به بخشی از مقامات عالیه این مرجع عالیقدر جهان تشیع اشاره کرد و گفت: آیت الله سید عبدالاعلی از جمله کسانی است که توانست در حوزه سوق دادن جهان بشریت به سوی کمال و حفظ جامعه انسانی از انحرافات و قرار دادن آن در صراط مستقیم را به واسطه دو بعد علم و جهاد بدرخشد.

25 عنوان کتاب از جمله آثار سید عبدالاعلی سبزواری است

حسین بهروان با بیان اینکه برای برگزاری کنگره آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری از سه سال قبل برنامه ریزی شده بود، افزود: کنگره بزرگداشت آیت الله سبزواری را در سالی که به نام همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده در جهت اشاعه فرهنگی غنی اسلامی برگزاری کردیم.

وی افزود: آیت الله سید عبدالاعلی را در حوزه های علمی، فقه، تفسیر، کلام، فلسفه، عرفان و اخلاق متخصص و کم نظیر بود.

وی به بخشی از شرح حال آیت الله سید عبدالاعلی نیز اشاره کرد و گفت: از این بزرگوار حدود 25 عنوان کتاب و 110 مجلد تالیف کرده که به عنوان آثاری ارزشمند از ایشان به یادگار مانده است.

وی به مبارزات سیاسی آیت الله سبزواری نیز اشاره کرد و گفت: آیت سید عبدالاعلی در دوران حضور امام راحل (ره) در نجف اشرف در کنار ایشان بود و از اهداف عالیه انقلاب اسلامی حمایت کرد.

بهروان پیشینه افتخارآمیز سبزوار در زمینه پرورش علمای دینی بزرگ را نیز خاطرنشان کرد و گفت: از قرن سوم هجری به بعد این شهرستان شاعران، علما و سخنوران زیادی را در حوزه علوم اسلامی پرورش داده است.