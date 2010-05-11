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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۱۰

ربیع زاده تاکید کرد:

دستگاه های شهریار نسبت به جذب اعتبارات کند عمل نکنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار خواستار افزایش تلاش و همت مسئولان دستگاه ها و ادارات این شهرستان برای جذب اعتبارات استانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، احمد ربیع زاده در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار اظهار داشت: دستگاه های ادارات مختلف در شهرستان باید نسبت به جذب اعتبارات از دستگاه  استانی خود تلاش داشته باشند.

وی افزود: باید با جذب اعتبارات پروژه های نیمه تمام شهرستان در بخشهای مختلف به اتمام رسد.

این مسئول به کلیه دستگاه های شهرستان از یک هفته تا یک ماه زمان داد تا اخذ اعتبارات مازاد استانی را پیگیری و اعتبارات مربوطه را اخذ کنند.

عدم تناسب اعتبارات اختصاصی با نیازهای شهریار

ربیع زاده بیان داشت: هم اکنون اعتباراتی که به دستگاه های مختلف شهریار اختصاص می یابد، به هیچ وجه متناسب با نیازهای این شهرستان نیست، مسئولان استانی باید به این امر توجه ویژه داشته باشند.

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: با توجه به نرخ رشد بیش از هفت درصدی جمعیت در شهریار، باید زیرساختهای مناسب فراهم شود.

وی ادامه داد: از دور اول سفر رئیس جمهور به شهرستان شهریار تنها چهار پروژه نیمه تمام است که باید با همکاری مسئولان استانی در راستای جذب اعتبارات مربوطه، این پروژه ها نیز به اتمام رسد.

شهرستان 670 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

کد مطلب 1081325

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