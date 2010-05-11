به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی گفت: امنیت اخلاقی جامعه یکی از مطالبات اصلی مردم است. دولت موظف به پاسخگویی به این مطالبه اسلامی است و اجرای قانون عفاف و حجاب و لایحه امر به معروف و نهی از منکر از مطالبات مردم است. مراجع عالی قدر، علما و نخبگان دانشگاه حساسیت‌های خود را نسبت به این موضوع به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه هفته گذشته اعلام کردند.

حبیبی افزود: یک حرکت سازمان یافته، ارزش‌های اسلامی در جامعه از جمله حجاب و عفاف را نشانه گرفته است. ایستادگی در برابر این حرکت حتما نیاز به یک انقلاب فاطمی دارد و مردم آمادگی خود را جمعه گذشته پس از برگزاری نماز جمعه تهران اعلام کردند.



وی با اشاره به تشییع پیکر پاک شهدای جنگ تحمیلی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تصریح کرد: یکی از کلیدی‌ترین توصیه‌های شهدا حفظ عفاف و حجاب در جامعه است، ما باید به وصیت‌نامه آن‌ها عمل کنیم و نسبت به پدیده زشت لاابالی‌گری بی تفاوت نباشیم.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: ‌در قانون "گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب" مصوب 13 دی 1384 شورای انقلاب فرهنگی برای همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وظایفی را تعریف کرده است، سئوال ما این است که چرا اجرای این قانون چهار سال به تاخیر افتاده است. اکنون که قرار است اجرا شود چه موانعی بر سر راه است.



وی افزود: همچنین مراکز فرهنگی کشور نسبت به اجرای وظایف خود در این رابطه توجه و دقت نظر اعمال نمایند، صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه سراسری و عمومی در این خصوص برنامه‌های مدون و مطابق با روش‌های روز در نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی و عفاف داشته باشند و از بدآموزی اجتناب نمایند و دیگر نهادهای فرهنگی نیز از ایفای وظیفه در فرهنگ‌سازی این مهم کوتاهی ننمایند.



حبیبی در بخش دیگری در مورد نتایج رزمایش ارتش در تنگه هرمز و دریای عمان بیان کرد: نیروهای سه گانه ارتش تصویری از کارآمدی و آمادگی و توانایی‌های ساخت مهمترین جنگ‌افزارهای دریایی را در این مانور در گستره 250000 کیلومتر مربع نشان دادند.



وی ادامه داد: حضور مقتدرانه ارتش جمهوری اسلامی در این رزمایش به ویژه پس از رزمایش سپاه پاسداران پیام صلح و دوستی برای دوستان جمهوری اسلامی و پاسخی به تهدیدات قدرت‌های بیگانه در خلیج فارس و دریای عمان است.



حبیبی ادامه داد: ایران اسلامی پس از حمله غافلگیرانه صدام در 31 شهریور سال 59 هیچ گاه اجازه نمی‌دهد دشمن از غفلت‌ نیروهای مسلح استفاده کند لذا نیروهای مسلح وظیفه خود می‌دانند همواره در آماده‌باش دائمی باشند.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد مبادله سوخت هسته ای گفت: هر نوع مذاکره ای که ناظر به حفظ دستاوردهای صلح‌آمیز هسته ای ایران باشد را مفید می‌دانیم.



وی افزود: طرح مدل‌های متفاوت برای مبادله سوخت از سوی غرب نشان دهنده آن است که آن‌ها مسئله درصدی از غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفته‌اند و حالا دنبال چانه زنی در مورد کم و زیاد آن هستند. این مهم ناقض قطعنامه‌های تحمیلی و زورگویانه شورای امنیت است که خواستار توقف غنی سازی در ایران است.



حبیبی اظهار کرد: به هر حال باید غرب به ویژه آمریکا بپذیرد ایران یک قدرت‌ هسته‌ ای است و راهی جز تعامل با آن ندارند. اصرار به تحریم‌ها نوعی بداخلاقی سیاسی است که روی روابط و مناسبات ایران با آن‌ها اثر می‌گذارد و آن‌ها باید از این کار به شدت پرهیز کنند.



وی ادامه داد: آمریکایی‌ها در حالی که می‌بینند رژیم صهیونیستی اجازه نمی‌دهد ماموران آژانس برای بازرسی به سرزمین‌های اشغالی برود چرا این قدر به ایران فشار می‌آورند تاسیسات هسته‌ ای خود را تعطیل کند، ایران فعالیت مخفی ندارد و باب مراکز هسته ای ایران به روی ماموران آژانس باز است و هیچ مسئله مخفی هم ندارد.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص آخرین تحولات عراق، ترورها و انفجارات روز دوشنبه گذشته بیان کرد: یک اقلیت جنایتکار می‌خواهد به یک اکثریت مطلق که عامله مردم عراق اعم از شیعه، سنی و کرد هستند حکومت کند و دیکتاتوری سیاه و خشن صدام را احیا کند. این اقلیت می‌خواهد با انفجار و ترور به اهداف خود برسد که البته ملت مسلمان عراق با گذر از این دوره سخت بر آن‌ها غلبه خواهند کرد.



وی افزود: عراق در حال پی‌ریزی زیر ساخت‌های جدید سیاسی بر اساس یک مردمسالاری حقیقی است اما دشمنان ملت عراق نمی‌گذارند و حاضر نیستند تسلیم رای مردم شوند. ملت عراق راه خود را پیدا کرده است و هیچ قدرتی نمی‌توانند آنها را از این راه باز دارد.