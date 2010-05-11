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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۲۳

استقبال گسترده جهرمیها از مسکن مهر / نیکزاد: با پیمانکار صحبت می کنیم

استقبال گسترده جهرمیها از مسکن مهر / نیکزاد: با پیمانکار صحبت می کنیم

شیراز - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی در بازدید از مسکن مهر جهرم از استقبال مردم این شهرستان نسبت به مسکن مهر خبر داد و گفت: برای دریافت مسکن مهر توسط اهالی منطقه با پیمانکار رایزنیهای لازم انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی نیکزاد عصر سه شنبه در جریان سفر به شهرستان جهرم و در بازدید از پروژه مسکن مهر 192 واحدی این شهرستان بیان کرد: افرادی که در گذشته جزء واجدین شرایط شناخته شده بودند با اعطای 20 میلیون وام بانکی و سه میلیون نیز آورده خود صاحبخانه شدند.

وی تاکید کرد: در این رابطه اکثر مردم جهرم درخواست داشتند که از این طریق صاحبخانه شوند که با پیمانکار صحبتهای لازم صورت گرفت و شرایط را برای این دسته از متقاضیان نیز فراهم می کنیم.

مسکن 192 واحدی جهرم هرکدام با متراژ 75 متر در تیر ماه تحویل متقاضیان خواهد شد.

شهرستان جهرم در 185 کیلومتری شیراز واقع شده است. 

کد مطلب 1081329

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