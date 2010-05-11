آیت الله عبدالاعلی سبزواری مصداق حقیقی عمل به احادیث و روایات بود

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، آیت الله علی سبزواری، فرزند سید عبدالاعلی موسوی سبزواری عصر سه شنبه در کنگره بین المللی بزرگداشت یکصدمین سال تولد آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری افزود: آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری مصداق حقیقی عمل به احادیث و روایات بودند و همه را به این امر سفارش می کردند .

وی گفت: ایشان حدیث و روایتی را حفظ نمی کردند مگر اینکه به آن عمل کنند.



آیت الله سبزواری با بیان اینکه باید آرا علما را فرا گرفته و بفمهیم و مطالب را به فهم عرف بازگو کنیم، افزود: اصول برای فقه است نه فقه برای اصول.



وی اولویت برای روحانیت و علمای دین را قرآن کریم و سخنان پیامبر (ص) ذکر کرد و افزود: باید در زندگی بر مبنای همین اولویت ها گام برداریم.



دبیر کنگره بزرگداشت سید عبدالاعلی سبزواری در قم نیز در این کنگره با اشاره به از بین رفتن و مفقود شدن تعدادی از کتب و آثار آیت الله سید عبدالاعلی ابراز امیدواری کرد: این کنگره شروعی برای احیای آثار مرحوم سبزواری باشد.



حجت الاسلام احمد عابدی به جمله مقام معظم رهبری در رابطه با آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری اشاره کرد و گفت: به گفته ایشان "آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری عمر خود را در عبادت، تالیف و تدریس خلاصه کرد و هرگز لحظه ای از اوقات زندگی خود را به بیهودگی نگذراند".



وی با بیان اینکه این عالم بزرگوار صاحب یک روش و مکتب ویژه است، اظهار داشت: دعای پدر و توسل به امام هشتم (ع) و معاضدت و تلاش های مرحوم سید عبدالاعلی ایشان را به چنین مقام والایی رساند.



وی به فرازی از بیانات آیت الله سید عبدالاعلی نیز اشاره کرد و گفت: اگر کسی می خواهد فقه و احکام خداوند را بیاموزد اولین شرط آن متخلق بودن به اخلاق الهی است.



وی با اشاره به عرضه 10 جلد کتاب در این کنگره گفت: "سلمان زمان در سبزوار"، یک جلد کتاب در تهران، هشت جلد دیگر در قم در رابطه با سید عبدالاعلی به چاپ رسیده و دوجلد کتاب شامل مجموعه مقالات ارائه شده به کنگره و یک جلد مصاحبه با مراجع، اساتید حوزه و شاگردان این عالم چاپ شده است.



تواشیح بر مبنای یکی از سروده های عرفانی آن عالم بزرگ، اجرای برنامه های فرهنگی، از برنامه های اجرا شده در همایش بزرگداشت این عالم در سبزوار بود.

در پایان افتتاحیه کنگره بزرگداشت آیت الله سبزواری از یادمان آیت الله سید عبدالاعلی که در محل میدان کارگر و مقابل آرامگاه حکیم سبزواری به عنوان محوریت مشاهیر سبزوار نصب شده بود، پرده برداری شد.



کنگره بزرگداشت این مرجع عالیقدر جهان تشیع 23 اردیبهشت ماه در شهر قم برگزار شود.

کنگره بزرگداشت آیت الله سبزواری به همت امام جمعه سبزوار، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سبزوار، تولیت آستان قدس رضوی، فرمانداری، دانشگاه ها و شماری از دیگر ادارات سبزوار برگزار شد.