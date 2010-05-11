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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

تلف شدن 80 راس گوسفند بر اثر رعد و برق در خوی

تلف شدن 80 راس گوسفند بر اثر رعد و برق در خوی

ارومیه - خبرگزاری مهر: بر اثر صاعقه و سیل 80 راس گوسفند در روستای قوردیک علیای شهرستان خوی تلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بخشدار صفائیه خوی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: امروز بر اثر رعد و برق و جریان سیل 80 راس گوسفند اهالی روستای قوردیک علیا که در ارتفاعات این روستا در حال چرا بودند تلف شدند.

سجاد چهره آرا افزود : در دو روز گذشته هم بر اثر جریان سیل 30 راس گوسفند دیگر در روستای این بخش تلف شده است.

وی با اشاره به بارش های مداوم بهاری و جریان سیلاب در این بخش در روزهای اخیر اظهار داشت: در سه روز گذشته جریان سیل و بارش باران به بیش از یک هزار و 500 واحد مسکونی و جایگاههای دام در سی روستای این بخش بین 30 تا 80 درصد و همچنین زیرساختهای روستاها بویژه جاده های اصلی - آب و برق و تلفن خسارت سنگین وارد ساخته است.

هم اکنون جمعیت هلال احمر این شهرستان با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی با برپا کردن چادرهای امدادی در حال اسکان و کمک رسانی به آسیب دیدگان از حوادث سیل و بارانهای سیل آسا هستند.

کد مطلب 1081337

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