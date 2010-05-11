تلف شدن 80 راس گوسفند بر اثر رعد و برق در خوی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بخشدار صفائیه خوی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: امروز بر اثر رعد و برق و جریان سیل 80 راس گوسفند اهالی روستای قوردیک علیا که در ارتفاعات این روستا در حال چرا بودند تلف شدند.

سجاد چهره آرا افزود : در دو روز گذشته هم بر اثر جریان سیل 30 راس گوسفند دیگر در روستای این بخش تلف شده است.

وی با اشاره به بارش های مداوم بهاری و جریان سیلاب در این بخش در روزهای اخیر اظهار داشت: در سه روز گذشته جریان سیل و بارش باران به بیش از یک هزار و 500 واحد مسکونی و جایگاههای دام در سی روستای این بخش بین 30 تا 80 درصد و همچنین زیرساختهای روستاها بویژه جاده های اصلی - آب و برق و تلفن خسارت سنگین وارد ساخته است.

هم اکنون جمعیت هلال احمر این شهرستان با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی با برپا کردن چادرهای امدادی در حال اسکان و کمک رسانی به آسیب دیدگان از حوادث سیل و بارانهای سیل آسا هستند.