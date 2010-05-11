بزرگترین پل زیرقوسی کشور در ماشین سازی اراک ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد ساریخانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این پل با هدف اتصال جاده ایذه به شهرکرد و بر روی مخزن سد کارون 4 احداث می‌ شود.

وی تصریح کرد: عملیات طراحی، تامین مواد خام، ساخت و نصب قطعات و راه ‌اندازی پل توسط شرکت ماشین سازی اراک و با مشارکت شرکت سامان محیط در بخش سیویل در مدت زمان 20 ماه انجام خواهد شد.

مدیر پروژه ساخت پل بزرگ رودخانه ارمند ماشین‌ سازی اراک با اشاره به اینکه این پل به صورت قوس از زیر بوده و احداث آن به صورت دماغه پیشرو از دو طرف انجام می‌ گیرد، تصریح کرد: کارفرمای این پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مشاور طرح، شرکت هراز راه هستند و گروه پروژه‌های EPC شرکت ماشین‌ سازی اراک به عنوان سرگروه مشارکت ماشین‌ سازی‌ سامان محیط اجرای این پروژه را به صورت EPC عهده ‌دار شده و عملیات احداث بخشهای بتنی پل توسط شرکت سامان محیط انجام خواهد گرفت.

ساریخانی ادامه داد: عملیات طراحی بخش سیویل پروژه توسط شرکت سازبن پژوه و طراحی بخش استراکچر فلزی آن توسط گروه پل و سازه‌ های فلزی ماشین سازی اراک صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: ساخت قطعات فلزی پل مذکور در کارگاه ‌های شرکت ماشین ‌سازی اراک صورت می ‌گیرد و قطعات ساخته شده پس از پیش مونتاژ فضایی در محل شرکت، به محل سایت حمل و نصب خواهند شد.

مدیر پروژه ساخت پل بزرگ رودخانه ارمند ماشین ‌سازی اراک تصریح کرد: این پل با طول عرشه 379 متر و دهانه قوس 300 متر، پس از نصب، به عنوان بزرگترین پل زیر قوسی ایران شناخته خواهد شد.

به گفته وی شرکت ماشین ‌سازی اراک در سال 83 افتخار طراحی و اجرای بزرگترین پلهای زیر قوسی ایران تاکنون پلهای دوقلوی طرح کارون 3 را در کارنامه خود ثبت کرده است.