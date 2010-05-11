دانش آموزان ماکویی در مسابقات بین المللی نقاشی ژاپن درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ماکو ظهر سه شنبه در جلسه تجلیل از این دانش آموزان گفت: سه نفر از دانش آموزان عضو این کانون به نام های نسیبه عبدالله زاده 12 ساله، فاطمه قهرمان زاده 11 ساله و نورا حسین نژاد 8 ساله در مسابقات نقاشی محیط زیست در سال 2009 کشور ژاپن شرکت و رتبه های برتر را کسب کردند.

حسن بیگلو افزود: در این مسابقات از کشورمان آثار نقاشی 33 نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شده بودند.

در پایان این جلسه فرماندار شهرستان ماکو با اهدای لوح تقدیر و هدایا از این دانش آموزان تقدیر کرد.