15هزار تاکسی از ناوگان تاکسیرانی پایتخت حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفری تشکری هاشمی در دویست و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: در راستای طرح ارتقای کیفی تاکسیرانی پایتخت، تعداد تاکسی‌های تهران از 95 هزار دستگاه به 80 هزار دستگاه کاهش پیدا کرد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که کاهش 15 هزار دستگاه تاکسی بدون ایجاد هرگونه التهاب در جامعه و در کمال آرامش انجام شد، خاطرنشان کرد: موضوع بهبود وضعیت تاکسیرانی به عنوان یک پدیده اجتماعی، دغدغه‌ مشترک شورای شهر و شهرداری تهران است.

وی پس از توضیحات مفصلی در مورد اقدامات چند ساله اخیر شهرداری تهران در حوزه تاکسیرانی و تغییر نگاه نسبت به خودرو تاکسی ، اظهار کرد: رتبه بندی شرکت‌های تاکسیرانی از چند ماه پیش آغاز و در حال حاضر تکمیل شده و چنانچه چند ملک اصلی از جمله مالکیت خودرو رعایت نشود، این شرکت‌ها حذف می‌شوند.

وی در مورد استفاده از تاکسیمتر توضیحات تکراری همیشه در مورد اختلاف راننده و مسافر و نبود زیر ساخت‌ها را مطرح کرد.

تشکری هاشمی گفت: در بسیاری از بخش‌ها از جمله فرودگاه ، درآمد دکه‌های تاکسی آنقدر گزاف است که مقاومت زیادی برای تغییر در آنها وجود دارد.

وی همچنین در مورد نوسازی مینی‌بوس‌ها هم ، تصریح کرد: هنوز مبلغی برای نوسازی مینی‌بوس‌ها پرداخت نشده است و بهتر است برای مینی بوسها هم همانند سهم 5/82 درصدی پرداخت شود.

پیمان سنندجی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز گزارشی از حسن اجرای مصوبات شورای شهر تهران در این حوزه‌ ارائه کرد و اعضای شورا از آنجایی که سنندجی مدت زیادی نیست این مسوولیت را پذیرفته ، پس از بیان برخی از مشکلات از وی به خاطر اقدامات انجام شده تشکر کردند.

وی در گزارش خود که نسبتا تکراری و همانند گزارش‌های قبلی بود، تاکید کرد که در جریان رتبه‌بندی شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی چنانچه خودروهای تاکسی تحت مالکیت شرکت نباشد ، این شرکت‌ها از جمع شرکت‌ها حذف می‌شوند.

وی افزود: در چند ماه اخیر همچنین شناسایی تاکسی‌هایی که غیرفعال بوده‌اند و یا در اختیار سازمان‌های و شرکت‌ها بوده‌اند و یا افرادی که چند تاکسی به طور همزمان دارند، انجام شده و پس از طی مراحل قانونی تاکسی آنها باز پس گرفته و به فرد دیگری سپرده می‌شود.

وی با اشاره به برنامه حذف تاکسی‌های گردشی ، تاکید کرد: در حال حاضر 70 درصد تاکسی‌ها در خطوط فعال هستند و به زودی نقشه خطوط در 22 منطقه تهران به همراه مشخصات افراد شاغل در آن خط نصب می‌شود و امیدواریم قبل از شروع سال تحصیلی جدید این نقشه‌ها در کلیه مناطق نصب شود.

سنندجی تاکید کرد که در جریان پالایش تاکسی‌ها تعداد دقیق آنها بیش از 80 هزار تاکسی تعیین شده است.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هم با تاکید بر این که چندین بار است که گزارش عملکرد تاکسیرانی در شورا مطرح می‌شود، اما هنوز تغییری اتفاق نیافتاده است، گفت: دریافت مبالغ از راننده‌ها هنوز زیاد و بدون ملاحظه صورت می‌گیرد و معلوم نیست شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی کمک حال تاکسیرانی شده‌اند یا وضعیت را سخت‌تر کرده‌اند.

چمران گفت: تاکسیرانی اعلام کرده که 20 درصد از تاکسیمتر استفاده می‌کنند، ولی از نظر ما این رقم بسیار کمتر است.

وی افزود: قبلا گفته بودند 95 هزار تاکسی در تهران فعال است و حال این تعداد به 80 هزار تاکسی کاهش یافته است و در حالی مدیرعامل تاکسیرانی صحبت از زیاد بودن تعداد آنها دارد که مردم هنوز کنار خیابان مدت‌ها منتظر می‌ایستند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در مورد نوسازی مینی‌بوس‌ها هم گفت: وزارت کشور به دنبال آن است تا به جای دو مینی‌بوس فرسوده یک دستگاه میدل باس با سهم 5/82 درصد همانند اتوبوس‌ها واگذار کند، اما به دلیل اطلاع‌رسانی ناقص دارندگان مینی‌بوسها متوجه این اقدام نشده‌اند .

حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران هم گفت: شرکت‌های تاکسیرانی به انحراف رفته‌اند، افزود: آیا واقعا عده‌ای سرمایه‌گذار این شرکت‌ها را تاسیس کرده‌اند!؟

وی با اشاره به عدم کارایی بسیاری از تاکسی‌ها، گفت: تاکسی‌ها هر منطقه برای خودشان صنف آهن فروش و پارچه فروش به راه‌انداخته‌اند و فقط در همان محلات می‌چرخند!

حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران هم اضافه کرد: دارندگان این شرکت‌ها اصلا سرمایه‌گذار نیستند و مالکیت تاکسی‌ها هم برای خودشان نیست و از هر تاکسی 200 هزار تومان تا یک میلیون ودیعه می‌گیرند.

وی تاکید کرد که بسیاری از این شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی باید منحل شوند و مشخص شود که سهامداران این شرکت‌ها چه کسانی هستند؟

شکیب تاکید کرد که تعامل با اتحادیه و تعاونی تاکسیرانی باید تقویت شود.

در جلسه امروز همچنین یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی سه نفر به عنوان قائم مقام ذیحساب در منطقه چهار و 14 و یک فوریت طرح تعیین حسابرس جهت انجام عملیات حسابرسی در سال 89 شهرداری تهران و سازمان‌های و شرکت‌های تابعه و نیز یک فوریت طرح آیین‌نامه‌ مالی و معاملاتی سازمان‌های و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به تصویب رسید.

در جلسه امروز همچنین اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های اقتصادی تولید و عرضه مسکن شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شد.