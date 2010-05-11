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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۵۶

سیل به مزارع سلماس خسارت وارد کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بارندگی چند روز گذشته در شهرستان سلماس موجب وارد آمدن خسارات به مزارع کشاورزی این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس،مدیر جهاد کشاورزی سلماس ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بارش شدید باران در دو روز گذشته موجب جاری شدن سیل در برخی از مناطق این شهرستان شده است.

علی پیرمرادی افزود: جاری شدن سیل به 500 هکتار از مزارع گندم، آفتابگردان و چغندرقند در روستاهای حبشی، صدقیان و یالقوزآغاج خسارت زده و 20 تا 100 درصد محصولات این مزارع از بین رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی سلماس میزان بارندگی سال زراعی 89-88 را 285 میلی متر اعلام کرد و افزود: این میزان بارندگی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1081350

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