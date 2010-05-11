سیل به مزارع سلماس خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس،مدیر جهاد کشاورزی سلماس ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بارش شدید باران در دو روز گذشته موجب جاری شدن سیل در برخی از مناطق این شهرستان شده است.

علی پیرمرادی افزود: جاری شدن سیل به 500 هکتار از مزارع گندم، آفتابگردان و چغندرقند در روستاهای حبشی، صدقیان و یالقوزآغاج خسارت زده و 20 تا 100 درصد محصولات این مزارع از بین رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی سلماس میزان بارندگی سال زراعی 89-88 را 285 میلی متر اعلام کرد و افزود: این میزان بارندگی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است.