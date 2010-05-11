آمار بالای جمعیت کیفری از عمده ترین موانع ارائه خدمات مطلوب به مددجویان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سهراب سلیمانی در جریان بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج، آمار بالای جمعیت کیفری در زندانها را ازعمده ترین عوامل و موانع در ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و ... به مددجویان دانست.

وی خواستار ارائه راهکارهای عملی از سوی مراجع قضایی در جهت کاهش آمار جمعیت کیفری در زندانها به منظور ارائه خدمات مطلوب ترو موثرترشد.

سهراب سلیمانی مدیرکل زندانهای استان تهران در بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج به همراه مظفری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و همراهان در جریان روند اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در این مرکز قرار گرفتند.

در ادامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بازدید از بخشهای مختلف از جمله سالن قرنطینه، آشپزخانه، اداره بازپروری و فرهنگی و بندها به ویژه بند جوانان از نزدیک با مددجویان گفتگو و ضمن ابراز رضایت از روند اقدامات صورت گرفته از تلاشها و زحمات مسئولان و کارکنان زندانها تشکر کرد.

هم اکنون چهار زندان بزرگ کشور رجایی شهر، قزلحصار، کچویی و ندامتگاه فردیس در کلانشهر دو میلیونی کرج واقع شده است.