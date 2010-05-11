  1. استانها
  2. تهران
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۵۱

سلیمانی:

آمار بالای جمعیت کیفری از عمده ترین موانع ارائه خدمات مطلوب به مددجویان است

آمار بالای جمعیت کیفری از عمده ترین موانع ارائه خدمات مطلوب به مددجویان است

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان تهران گفت: در حال حاضر یکی از عمده ترین موانع ارائه خدمات مطلوب به مددجویان آمار بالای جمعیت کیفری در سطح زندانها و ندامتگاه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سهراب سلیمانی در جریان بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج، آمار بالای جمعیت کیفری در زندانها را ازعمده ترین عوامل و موانع در ارائه خدمات  فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و ... به مددجویان دانست.

وی خواستار ارائه راهکارهای عملی از سوی مراجع قضایی در جهت کاهش آمار جمعیت کیفری در زندانها به منظور ارائه خدمات مطلوب ترو موثرترشد.

 سهراب سلیمانی مدیرکل زندانهای استان تهران در بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج به همراه مظفری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و همراهان در جریان روند اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در این مرکز قرار گرفتند. 

در ادامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بازدید از بخشهای مختلف از جمله سالن قرنطینه، آشپزخانه، اداره بازپروری و فرهنگی و بندها به ویژه بند جوانان از نزدیک با مددجویان گفتگو و ضمن ابراز رضایت از روند اقدامات صورت گرفته از تلاشها و زحمات مسئولان و کارکنان زندانها تشکر کرد.

هم اکنون چهار زندان بزرگ کشور رجایی شهر، قزلحصار، کچویی و ندامتگاه فردیس در کلانشهر دو میلیونی کرج واقع شده است.

کد مطلب 1081351

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها