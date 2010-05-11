91 هزار خانوار از مزایای اجرای طرح پزشک خانواده بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران دهقان بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 30 شهر زیر 100 هزار نفر جمعیت در سطح استان شناسایی شده که 91 هزار و 744 خانوار با 381 هزار و 410 نفر جمعیت تحت پوشش طرح پزشک خانواده تا پایان سالجاری قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در شهرستان اشنویه با 30 هزار نفر جمعیت، اظهار داشت: طرح پزشک خانواده تا پایان سال جاری در 29 شهر دیگر استان نیز اجرا خواهد شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، در ادامه بیان داشت: در قالب اجرای این طرح برای هر 10 هزار نفر جمعیت یک تیم سلامت متشکل از چهار پزشک، دوماما، دو پرستار و کارشناس تغذیه و روانشناس بالینی فعالیت خواهند کرد.