  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۵۹

در آذربایجان غربی؛

91 هزار خانوار از مزایای اجرای طرح پزشک خانواده بهره مند می شوند

91 هزار خانوار از مزایای اجرای طرح پزشک خانواده بهره مند می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از بهره مند شدن 91 هزار و 744 خانوار در استان با اجرای پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران دهقان بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 30 شهر زیر 100 هزار نفر جمعیت در سطح استان شناسایی شده که 91 هزار و 744 خانوار با 381 هزار و 410 نفر جمعیت تحت پوشش طرح پزشک خانواده تا پایان سالجاری قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در شهرستان اشنویه با 30 هزار نفر جمعیت، اظهار داشت: طرح پزشک خانواده تا پایان سال جاری در 29 شهر دیگر استان نیز اجرا خواهد شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، در ادامه بیان داشت: در قالب اجرای این طرح برای هر 10 هزار نفر جمعیت یک تیم سلامت متشکل از چهار پزشک، دوماما، دو پرستار و کارشناس تغذیه و روانشناس بالینی فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 1081352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها