عملیات نشاکاری برنج در مازندران در سالجاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری افزود: عملیات زراعی کشت برنج در سال جاری نسبت به سال قبل با تأخیر انجام اما عملیات نشاکاری و انتقال نشاء به زمین اصلی نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری سطوح نشاءکاری سنتی بیش از 10 برابر و سطوح مکانیزه بیش از 30 برابر افزایش داشته است.

وی افزود : تا حدود 9 هزار و 300 هکتار کشت برنج در استان صورت گرفته که سطح خزانه گیری و بذرپاشی بالغ بر 200 هزار هکتار بوده است .

ابطالی سطح بیمه شده را با 12 درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 21 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: تاکنون هزار و 813 مورد نمونه خاک به آزمایشگاه های خاکشناسی استان ارسال که این میزان نسبت به سال قبل به میزان 75 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه کود و مواد بیولوژیک مورد نیاز طرح آرمانی خریداری و به شهرستان ها ارسال تا طبق برنامه ریزی به عمل آمده در مزارع معین استفاده شود، گفت: تاکنون 451 هزار کیلوگرم انواع بذور گواهی شده پرمحصول از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به شهرستان ها ارسال و بین کشاورزان توزیع شده است.