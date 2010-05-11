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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۵۷

عملیات نشاکاری برنج در مازندران در سالجاری افزایش یافت

عملیات نشاکاری برنج در مازندران در سالجاری افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: عملیات نشاکاری برنج فصل زراعی جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری افزود: عملیات زراعی کشت برنج در سال جاری نسبت به سال قبل با تأخیر انجام اما عملیات نشاکاری و انتقال نشاء به زمین اصلی نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری سطوح نشاءکاری سنتی بیش از 10 برابر و سطوح مکانیزه بیش از 30 برابر افزایش داشته است.

وی افزود : تا حدود 9 هزار و 300 هکتار کشت برنج در استان صورت گرفته که سطح خزانه گیری و بذرپاشی بالغ بر 200 هزار هکتار بوده است .

ابطالی سطح بیمه شده را با 12 درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 21 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: تاکنون هزار و 813 مورد نمونه خاک به آزمایشگاه های خاکشناسی استان ارسال که این میزان نسبت به سال قبل به میزان 75 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه کود و مواد بیولوژیک مورد نیاز طرح آرمانی خریداری و به شهرستان ها ارسال تا طبق برنامه ریزی به عمل آمده در مزارع معین استفاده شود، گفت: تاکنون 451 هزار کیلوگرم انواع بذور گواهی شده پرمحصول از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به شهرستان ها ارسال و بین کشاورزان توزیع شده است.

کد مطلب 1081353

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