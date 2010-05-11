به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال ذوب آهن پیش از رویارویی با مس کرمان در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:30 دقیقه امروز سه شنبه در زمین چمن شماره یک ورزشگاه فولاد شهر آغاز شد. در ابتدا بازیکنان بدنهای خود را گرم کردند و با انجام بازی آقاوسط در قالب سه گروه مهیای آغاز تمرین شدند.

در این تمرین که با حضور 23 بازیکن برگزار شد فقط فرشید طالبی و محمد صلصالی غایب بودند. طالبی به علت محرومیت و صلصالی به علت مصدومیت توانایی همراهی ذوب آهن را در دیدار مقابل مس کرمان ندارند.

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن پس از 10 دقیقه بازی آقاوسط به تمرینات سرعتی و کششی پرداختند و پس از آن 5 دقیقه کار با توپ انجام دادند. در این بخش منصور ابراهیم زاده و دیگر مربیان ذوب آهن نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می کردند.

در بخش دیگری از تمرین امروز منصور ابراهیم زاده بازیکنان را به دو تیم قرمز و مشکی تقسیم کرد و آنها مشغول بازی فوتبال در یک نیمه از زمین شدند. در این بازی دست گرمی که نزدیک به 20 دقیقه به طول انجامید تیم مشکی با تک گل محمد قاضی به برتری رسید.

در زمان تمرین تیم فوتبال ذوب آهن ناظر داوری و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازی ذوب آهن و مس وارد ورزشگاه فولاد شهر شدند و از قسمت های مختلف این ورزشگاه بازدید کردند.

در بخش پایانی تمرین امروز بازیکنان تیم ذوب آهن به سمت یکی از دروازه ها شوت زنی کردند. در این بخش ابراهیم زاده خود وارد عمل شد و با ضربه زدن به سمت دروازه ها توانایی گلرهای ذوب آهن را سنجید.

"امین هارون" نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازی ذوب آهن - مس در حاشیه تمرین امروز ذوب آهن به هنرنمایی با توپ پرداخت. او که بدون هماهنگی با منصور ابراهیم زاده با لباس غیر ورزشی وارد زمین شده و به دروازه شوت می زد با تذکر سرمربی تیم ذوب آهن روبرو شد.

منصور ابراهیم زاده خیلی جدی از ناظر اردنی کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست تا هر چه زودتر زمین مسابقه را ترک کند. تاکید ابراهیم زاده به آن خاطر بود که مسئولان تدارکات باشگاه ذوب آهن هر چه زودتر زمین چمن ورزشی فولاد شهر را آماده پذیرایی از تیم مس کرمان کند.

پیش از آغاز تمرین تیم فوتبال مس کرمان مراسم تشریفات پیش از بازی در کنار زمین چمن ورزشگاه فولاد شهر تمرین شد.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.