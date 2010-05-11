بانوان فوتبالیست آذربایجان غربی نایب قهرمان مسابقات منطقه ای کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این دیدارها که به مدت چهار روز در شهرستان مراغه آذربایجان شرقی برگزار شد، تیم فوتبال بانوان این استان علیرغم پیروزی دو بر یک در برابر تیم فوتبال دبیری تبریز، با شکست دو بر یک در دیدار نهایی در مقابل تیم مراغه به عنوان دوم این دیدارها بسنده کرد.

عزیز حافظی ادامه داد: تیم فوتبال بانوان دبیری تبریز نیز توانست به رغم شکست در برابر بانوان آذربایجان غربی در رده اول این رقابت ها قرار گیرد.

در این دیدارها شش تیم منطقه شمالغرب کشور شامل دبیری تبریز، بانوان آذربایجان غربی، شهرداری تبریز، تیم بانوان مراغه با دو تیم حضور داشتند.

مربیگری تیم فوتبال بانوان آذربایجان غربی را خانم افسانه هاشمی بر عهده دارد.