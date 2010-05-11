دام مازاد در مراتع کشور سه برابر ظرفیت مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ تقی ایروانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اعمال مدیریت بهینه بر کوچ عشایر در همدان، افزود: وجود دام مازاد بر ظرفیت مراتع از عمده مشکلات این بخش است و هم اکنون سطح مراتع کشور 84 میلیون هکتار است.

ایروانی با اشاره به اینکه استفاده بیش از حد از مراتع، آنها را به بیابان تبدیل می کند، گفت: 135میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی در کشور وجود دارد که معادل 82 درصد از سطح کشور را تشکیل می دهد و شامل میزان مرتع، بیابان، جنگل و بیشه زار است .

وی با اشاره به ناکافی بودن تعداد نیروهای حفاظتی عرصه های طبیعی و مرتعی در کشور، افزود: در حال حاضر دو هزار و 200 نفر از کارکنان رسمی و 300 سرباز، نیروهای حفاظتی منابع طبیعی را در سطح کشور تشکیل می دهند .

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه در حال حاضر هر 60 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی دارای یک نفر نیروی حفاظتی است، گفت: این در حالی است که نرم معمولی برای هر 10 هزار هکتار یک نفر است که باید تلاش شود که این رقم تحقق یابد .

ایروانی افزایش تعداد نیروهای حفاظتی منابع طبیعی کشور به 13هزار نفر را ضروری برشمرد و گفت: بهره گیری از توان بخش خصوصی برای جذب نیروهای حفاظتی از برنامه های راهبردی یگان حفاظت در کشور است .

وی یادآور شد: در ایام نوروز کمتر از سه هکتار آتش سوزی در عرصه های طبیعی کشور رخ داد.