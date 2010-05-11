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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

گردهمایی آموزشی و ترویجی بیماریهای نوظهور طیور درقزوین برگزار شد

گردهمایی آموزشی و ترویجی بیماریهای نوظهور طیور درقزوین برگزار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: گردهمایی آموزشی و ترویجی بیماری های نوظهور طیور عصر سه شنبه در اداره جهاد کشاورزی شهرستان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این گردهمایی که با حضور 50 نفر از مرغداران شهرستان قزوین برگزار شد، مرغداران با امنیت زیستی در طیور، بیماری های طیور، چگونگی شکل گیری آن ها و نحوه پیشگیری و مقابله با آن آشنا شدند.
 
در این گردهمایی رضا کاظم پور کارشناس طیور شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین در خصوص راهکارهای امنیت زیستی، قرنطینه و گندزدایی در واحدهای پرورش طیور آخرین یافته های خود را به حاضرین ارائه کرد.

در ادامه  امید نیشابوری کارشناس طیور شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین پیرامون بیماری های نوپدید در طیور نظیر سویه های جدید آنفلوانزای مرغی ART-ORT و چگونگی شکل گیری و نحوه مقابله با آن ها  مطالبی بیان کرد.
 
در این جلسه همچنین حمید رضایی مسئول طیور و آبزیان و زنبور عسل شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین در خصوص ارتقاء وضعیت مرغداری ها نکاتی را متذکر شد.
 
در پایان این گردهمایی مرغداران مسائل ومشکلات حوزه کاری خود را با کارشناسان شبکه دامپزشکی در میان گذاشتند.
کد مطلب 1081360

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