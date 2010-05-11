به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه اروپا، اغلب اقدامات تروریستی توسط "جبهه آزدادیبخش ملی کرس" فرانسه یا "جدایی طلبان اتا و باسک" اسپانیا انجام شده است. آمار حملات تروریستی در اروپا طی سال 2009 به میزان 33 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

"رابرت وین رایت" مدیر نهاد پلیس اروپایی در گزارش خود گفته است : با وجود کاهش حملات تروریستی در اروپا، اینگونه تهدیدات همچنان به عنوان برجسته ترین چالش امنیتی جوامع و شهروندان اروپایی را در معرض خطر قرار می دهد. لذا با وجود شواهد دال بر کاهش حملات تروریستی نباید اقدامی در جهت کاهش توان خود در مبارزه با تروریسم به عمل آوریم.



به عقیده وی، جرم تروریستی اقدامی است که با نقشه قبلی در جهت به مخاطره افکندن یک کشور و یا یک نهاد بین المللی تعریف می شود، تا از طریق ایجاد فشار بر دولتها بی ثباتی سیاسی، اقتصادی ، قانونی و ساختار اجتماعی را سبب شود.



در گزارش مذکور آمده است که علاوه بر تعداد اقدامات تروریستی فوق 124 مورد حمله از سوی گروههای جمهوری ایرلند شمالی در انگلستان به وقوع پیوسته است. علاوه بر اینکه، خطر تروریسم اسلامگرایان با وجود یک مورد بمب گذاری در سال 2009 در ایتالیا (توسط یک تبعه لیبیایی به هنگام ورود به پایگاه نظامی میلان و انفجار یک بمب دست ساز که در نتیجه خود وی و یک مامور محافظ زخمی شدند) همچنان به عنوان بزرگترین تهدید علیه اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به شمار می آید.



در گزارش پلیس اروپا، با اشاره به اقدام ناموفق یک تبعه نیجریه ای که تلاش داشت یک هواپیمای آمریکایی در آمستردام منفجر سازد، اشاره شده است که اتحادیه اروپا می تواند محلی برای حملات تروریستی علیه آمریکا قرار گیرد و از سوی دیگر این امر حاکی از ضعف تجهیزات امنیتی کنترل کننده فرودگاهها در تشخیص مواد منفجره را اثبات می کند. مورد دیگر دستگیری دو متهم در آمریکا است که قصد داشتند در یک روزنامه دانمارکی که کاریکاتورهای توهین آمیز از پیامبر اسلام(ص) را به چاپ رسانده بود بمب گذاری کنند.



در گزارش پلیس اروپا موارد فوق به عنوان نمونه های تهدیدات تروریستی که از خارج علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به وقوع پیوسته مورد اشاره قرار گرفته است.



در بخش دیگری از گزارش پلیس اروپا، ضرورت ردیابی نقل و انتقالات مالی افراد مشکوک به فعالیتهای تروریستی در سراسر جهان و ضرورت همکاری گسترده جهانی در این زمینه به عنوان بخشی از مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفته است.