گاز شهری سعیدآباد شهریار فردا قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، گازشهری در بلوار شهید بهشتی سعید آباد، جنب رستوران هوتن فردا به مدت دو ساعت قطع می شود و تعمیرات بر روی شبکه گازرسانی را علت بروز این قطعی گاز است.

پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکان اقدامات لازم صورت می گیرد.

طبق این گزارش، شرکت گاز استان تهران از ساکنان این منطقه درخواست کرد که به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز در محل سکونت حاضر باشند.

مشترکان این محدوده در صورت بروز هرگونه مشکل و طرح سئوال می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی تهران و 81972255 روابط عمومی شرکت گاز استان تهران تماس بگیرند.