نشست نمایندگان فیفا با مسئولان فدراسیون فوتبال فردا برگزار می شود

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در نشست دو روزه ای که طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد، نمایندگان فیفا ضمن ارائه گزارشی از جریان بازدید و جلسات خود با روسای کمیته های اجرایی فدراسیون فوتبال ، راهکارهای خود را در زمینه توسعه فوتبال و حرفه ای سازی فعالیت های اجرایی فدراسیون ارائه خواهند کرد.

نبی اضافه کرد: 4 فرستاده ویژه فیفا درطول اقامت یک هفته ای خود ضمن بررسی فعالیت های کمیته های مختلف به عنوان بازوان اجرایی فدراسیون درجریان مسائل و مشکلات این کمیته ها قرار گرفتند و در نشست فردا با مسئولان فدراسیون پیشنهادات و راهکارهای خود را در راستای برنامه های فیفا برای کشورهای عضو ارائه خواهند داد.

وی یادآور شد: نمایندگان فیفا همچنین در نشستی ویژه با مسئولان کمیته بانوان فدراسیون در خصوص برنامه های توسعه فوتبال بانوان در ایران به تبادل نظرخواهند پرداخت.