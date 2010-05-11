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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۳۸

نبی به مهر خبر داد:

نشست نمایندگان فیفا با مسئولان فدراسیون فوتبال فردا برگزار می شود

نشست نمایندگان فیفا با مسئولان فدراسیون فوتبال فردا برگزار می شود

دبیرکل فدراسیون فوتبال از نشست نمایندگان فیفا با مسئولان فدراسیون فوتبال در خصوص توسعه فوتبال و حرفه ای سازی فدراسیون خبر داد.

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در نشست دو روزه ای که طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد، نمایندگان فیفا ضمن ارائه گزارشی از جریان بازدید و جلسات خود با روسای کمیته های اجرایی فدراسیون فوتبال ، راهکارهای خود را در زمینه توسعه فوتبال و حرفه ای سازی فعالیت های اجرایی فدراسیون ارائه خواهند کرد.

نبی اضافه کرد: 4 فرستاده ویژه فیفا درطول اقامت یک هفته ای خود ضمن بررسی فعالیت های کمیته های مختلف به عنوان بازوان اجرایی فدراسیون درجریان مسائل و مشکلات این کمیته ها قرار گرفتند و در نشست فردا با مسئولان فدراسیون پیشنهادات و راهکارهای خود را در راستای برنامه های فیفا برای کشورهای عضو ارائه خواهند داد.

وی یادآور شد: نمایندگان فیفا همچنین در نشستی ویژه با مسئولان کمیته بانوان فدراسیون در خصوص برنامه های توسعه فوتبال بانوان در ایران به تبادل نظرخواهند پرداخت.  

کد مطلب 1081368

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