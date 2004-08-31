نبايد دفاع مقدس در عرصه تئاتر فراموش شود

به گزارش مهر ، رضا ايرانمنش بازيگر تئاتر ، سينما و تلويزيون در گفتگو با روابط عمومي جشنواره تئاتر دفاع مقدس ضمن بيان مطلب فوق افزود: امسال تحركات بسيار خوبي در عرصه تئاتر دفاع مقدس مشاهده كرده ام كه اين حركت ها هم از طرف بانيان و هم از طرف هنرمندان اين عرصه بوده و قابل قدرداني است.

ايرانمنش ضمن تشكر و قدرداني از حضور جوانان مستعد در اين جشنواره ، اظهار كرد: اميدوارم اين حركت ادامه داشته باشد و مسئولان نيز به نحو شايسته اي از آن حمايت كنند.

ايرانمنش در انتهاي صحبت هاي خود گفت: در دفاع مقدس ، بحث بر سر آدم هاي جنگ است . ما بايد فرهنگ اين دلاورمردان را كسب كنيم و سپس با استفاده از مديوم سينما و تئاتر براي انتقال اين فرهنگ به نسل هاي . شايد با اين هدف اداي ديني به شهدا و ايثارگران عرصه دفاع مقدس كرده باشيم .