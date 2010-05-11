کاپها و مدالهای قهرمانان ربوکاپ در آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین تیم ربوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین که در پنجمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران مقام قهرمانی را به مجموعه مقامهایش افزوده بود، افتخاراتش را پیش کش آستان مقدس رضوی حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) کرد.

در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، بازیکنان، سرپرست و مربی این تیم تمامی مدالها و کاپ قهرمانی بدست آمده در رقابتهای بین المللی را که فروردین ماه امسال در تهران برگزار شد به موزه قدس رضوی اهدا شد.

در پایان سه روز رقابت‌ تیم‌های ربوکاپ بین المللی ربوکاپ آزاد که از 18 تا 20 فروردین ماه امسال با حضور تیمهایی از ایران و 9 کشور خارجی در تهران برگزار شد تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در لیگ روبات های فوتبالیست سایز کوچک، لیگ روباتهای خانگی، بخش رقابت فنی فوتبالیست سایز کوچک و لیگ امدادگر واقعی و نیز بخش بهترین روبات امدادگر تصمیم گیرنده خودکار و بهترین روبات امدادگر در قدرت مانور به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین این تیم در رقابتهای لیگ شبیه ساز فوتبال سه بعدی و مسابقات لیگ روبات های مجازی، مقام دوم را از آن خود کرد.

