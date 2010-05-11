به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدباقر ملکیان بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار اعضای انجمن معرفت شناسی با آیت الله مقتدایی که در مرکز مدیریت حوزه علمیه انجام شد، اظهار داشت: انجمن معرفت شناسی برخلاف دیگر انجمن‌ها برای طلاب و مدیران شناخته شده نیست.



وی در تبیین چرایی این مسئله تصریح کرد: موضوع معرفت شناسی حتی در دانشگاه‌ها غریب و نا آشنا است و در حوزه شرایط به مراتب وخیم‌تر است.



ملکیان افزود: حتی در دانشگاه رشته مستقلی به نام معرفت شناسی نداریم و تنها در بعضی رشته‌ها دو واحد تحت عنوان معرفت شناسی تدریس می‌شود.



وی ادامه داد: این دو واحد با توجه به گستردگی و حساسیت موضوع به هیچ وجه کافی نیست.



معرفت شناسی، دانشی چالشی است



دبیر انجمن معرفت شماسی حوه علمیه با بنیادی و چالشی خواندن دانش معرفت شناسی اظهار داشت: دانش معرفت شناسی دانشی بنیادی است که به مبادی علوم می‌پردازد.



وی گفت: از آنجا که این دانش وارداتی است و توسط بعضی اساتید خارج رفته وارد ایران شده است، مباحث خطرناکی در آن مطرح شده می‌شود.



ملکیان افزود: در این حوزه مسائلی مطرح می‌شود که مبانی بسیاری از علوم از جمله علوم اسلامی را از ریشه زیر سئوال می‌برد.



وی با بیان اینکه بزرگانی مثل علامه طباطبایی و شهید مطهری کار خود را از مسئله معرفت شناسی آغاز کردند، اظهار داشت: اینکه بزرگانی همچون علامه و شهید مطهری از معرفت شناسی شروع کردند به این دلیل است که اعتبار علوم نقلی و عقلی از همین جا ریشه می‌گیرد.



این استاد فلسفه با اشاره به دشواری کار در انجمن معرفت شناسی گفت: باید از این انجمن و اعضای فعلی آن حمایت شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.



وی افزود: در غیر این صورت افرادی که ممکن است اغراض شخصی داشته باشند وارد این انجمن می‌شوند و به حوزه لطمه وارد می‌کنند.



دبیر انجمن معرفت شناسی خطاب به آیت الله مقتدایی گفت: این انجمن در حوزه علمیه مظلوم است و نیازمند حمایت بزرگان است.



ملکیان با بیان اینکه شبهاتی در حوزه معارف اسلامی مطرح می‌شود که ریشه‌اش در معرفت شناسی است، خاطرنشان کرد: این سئوالات در بدنه حوزه و دانشگاه وارد می‌شود که بر همین اساس لازم است دانش معرفت شناسی در حوزه‌های علمیه تقویت شود.



وی ادامه داد: باید سعی شود طلابی که در زمینه علوم معقول فعالیت می‌کنند بر روی این موضوع با جدیت کار کنند که تنها با حمایت شما ممکن خواهد بود.



ملکیان گفت: در حوزه افرادی که به معرفت شناسی علاقه‌مند باشند و تنها به آن بپردازند کم هستند که به همین دلیل نمی‌توان توقعی که از دیگر انجمن‌ها می‌رود را از این انجمن داشت.



دبیر انجمن معرفت شناسی با بیان این که تربیت نیرو با کلاس‌های کوتاه و بلند مدت نیازمند اعتبارات است تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهیم درس معرفت شناسی و معرفت دینی در دروس حوزه قرار داده شود تا طلاب نسبت به این دانش و مسائل مربوط به آن آگاهی بیشتری کسب کنند.