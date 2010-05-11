انتخابات شوراها برای 22 ماه به هیج وجه به مصلحت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس عصر امروز سه شنبه با حضور قالیباف شهردار تهران و مهندس چمران و نمایندگان مجلس برگزار شد.

محمد باقر قالیباف در این جلسه پس از استماع نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس در خصوص تجمیع انتخابات و بحث تمدید انتخابات شوراهای دور سوم به مدت دو سال دیگر گفت: برخی امور از اصول اصلی ما هستند که نباید در کار کارشناسی این اصول را نادیده بگیریم در غیر این صورت کار ما قانون شکنی است و قانون شکنی نباید مخصوصا در مجلس مد نظر ما باشد.

وی افزود: قوانینی که تاکنون تصویب شده است باید مد نظر باشند و در صورت تصمیم برای تغییر آن این اصلاح باید مسیر خود را به طور کامل طی کند و تبعات آن مد نظر قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تجمیع انتخابات و برگزاری انتخابات شوراها را با دوره یازدهم ریاست جمهوری تصویب کرده است و هرگونه تغییر در این قانون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است.

شهردار تهران با اشاره به ایرادات حقوقی تمدید دوره سوم شوراها برای دو سال دیگر اظهار داشت: حقوقدانان معتقدند یک اشکال در خصوص تمدید دوره سوم شوراها آن است که این تمدید به پیشنهاد شورای عالی استانها به مجلس ارائه شده و در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده است در حالی که طبق اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استانها می تواند در حوزه اختیارات خود طرح به مجلس ارائه دهد در حالی که تمدید دوره شوراها در وظایف شورای عالی استانها نیست.

قالیباف گفت: نکته دیگر این است که آیا می توانیم شوراهای فعلی را دو سال تمدید کنیم. بحثی که وارد است این است که مجلس می تواند چنین اقدامی انجام دهد اما از نظر شرع حقوقدانان معتقدند چون مردم اعضای شورای شهر را برای چهار سال انتخاب کردند نمایندگان نمی توانند چنین اقدامی انجام دهند. همچنان که اعضای مجلس خبرگان برای تجمیع انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی دوره بعد از خود را افزایش دادند. به هر جهت این موضوع خلاف قانون نیست اما خلاف شرع است و نهایتا در خصوص این اختلاف که مجمع تشخیص مصلحت پیش از آن به عنوان معضل نظام درباره آن تصمیمگیری کرد، باید تصمیم بگیرد.

وی تجمیع انتخابات در کشور را یک ضرورت خواند و گفت: مسئله تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص به تصویب رسیده است اما آنچه مطرح است این است که به مصلحت نیست انتخابات شوراها و ریاست جمهوری با هم برگزار شود چون جنسشان با هم متفاوت است شاید هم اشکالی نداشته باشد سه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی با هم برگزار شوند چون ثابت و ساختاری هستند اما انتخابات ریاست جمهوری باید جدا برگزار شود.

قالیباف با بیان اینکه کار شوراها جدا از کار سیاسی است افزود: اگر شوراها درگیر کار سیاسی شوند از وظایف خودباز می مانند. شورای شهر فی نفسه جنبه خدماتی و خدمتگزاری دارد و نباید آن را آلوده کار سیاسی کنیم. باید تلاش کنیم اصل تجمیع انتخابات با کار کارشناسی پیش بروند.

وی با تاکید بر اینکه بحث جمهوریت و نظر مردم در اداره امور کشور بسیار مهم است گفت: اگر به هر دلیلی به قائم مقامی وزارت کشور برای شورای شهر برگردیم در واقع آن را منحل کرده ایم و این عقبگرد بسیار خطرناک و غیر منطقی است.

شهردار تهران تاکید کرد: نظر من این است که برگزاری انتخابات 22 ماهه حتما به مصلحت ما نیست و یکی از دلایل آن بحث مدیریتی در کشور است.

وی گفت: در بحث تمدید دوره سوم شوراها نیز باید دقت شود که ما چه شرایطی را می خواهیم تمدید کنیم. برگزاری انتخابات هزینه هایی دارد که یک بخش آن اقتصادی است. ممکن است بگویم هزینه اقتصادی به هزینه اجتماعی آن می ارزد و رای مردم مهمتر است اما از آن طرف باید واقعیات را در کشور ببینیم.

شهردار تهران مجدد تاکید کرد: برگزاری انتخابات 22 ماهه به مصلحت کشور نیست و باید برای آن کار، کارشناسی بیشتری انجام شود.

وی توصیه کرد: در این خصوص صاحبنظران بیشتری نظر داده تا به یک مطلب درست برسیم.

گزارش تکمیلی این جلسه متعاقبا ارسال می شود....