1400 کلاس درس در استان مرکزی دونوبته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد صادق قائمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: به دلیل نامناسب بودن استانداردهای سرانه فضای آموزشی، برخی از افراد معتقدند که ایجاد مدرسه در کشور کافی است در حالی که با وجود تخصیص سالانه اعتبار برای ساخت مدرسه در کشور بسیاری از مدارس دارای فرسودگی است که باید از مدار بهره برداری خارج شود.

وی اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد بر اساس رسالت تربیتی خود به موضوعات فرهنگی در تربیت دانش آموزان نیز دقت کند که برآورده کردن این نیازها نیازمند اختصاص اعتبار برای ایجاد فضاهای فرهنگی مورد نیاز در مدارس است که این موضوع نشان دهنده ضرورت ادامه ساخت مدرسه با استانداردهای آموزشی و فرهنگی تعریف شده است.

قائمی با اشاره به اینکه در مباحث فرهنگی و ایجاد فضاهای فرهنگی در مدارس بسیار عقب هستیم خاطرنشان کرد: در گذشته به این موضوع در آموزش و پرورش توجه کافی صورت نگرفته است که با رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش باید به این مهم بیش از گذشته توجه شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به خارج شدن چندین مدرسه در شهر اراک از مدار آموزشی و تبدیل این مراکز به مدارس قرآنی بیان داشت: ایجاد مدارس قرآنی نیاز آموزشی شهر اراک است و برای برآورده کردن این نیاز آموزشی در صورت نیاز نسبت به خارج کردن مدارس دیگری از مدار بهره برداری آموزشی اقدام خواهد شد و به تعداد مدراس دو نوبته اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: استانداردهای تعریف شده در مورد سرانه فضاهای آموزشی باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا استانداردهای تعریف شده نمی تواند مدیران را در برنامه ریزی های مربوط به این بخش کمک کند.

قائمی با اشاره به اینکه در استان تعدادی از واحدهای آموزشی خالی از دانش آموز است گفت: عمده این کلاس ها در مناطق روستایی استان مرکزی قرار دارند که برخی از ادارت و دستگاه های اجرایی خواهان در اختیار قرار گرفتن آن شده اند.

به گفته وی، این در حالی است که در برخی از شهرهای استان با کمبود شدید فضای آموزشی روبه رو هستیم ولی به دلیل اینکه بر اساس استانداردها تعداد فضاهای آموزشی با تراکم دانش آموزان مورد مقایسه قرار می گیرد در آمارها استان مرکزی نیازی به ساخت مدرسه جدید ندارد در حالی که این موضوع مقرون به صحت نیست و با نیاز شدید در ساخت فضاهای آموزشی خصوصا در شهرها روبه رو هستیبم.

گفتنی است استان مرکزی دارای 9 هزار و 972 کلاس درس با 260 هزار دانش آموز است که از این تعداد هزار و 467کلاس درس به صورت دو نوبته اداره می شود.