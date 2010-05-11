طرح زراعت چوب در 2200 هکتار از اراضی همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نایب کرم کرمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اعمال مدیریت بهینه بر کوچ عشایر در همدان اظهار داشت: این گونه ها متناسب با اقلیم استان همدان است که با مشارکت اقشار مردم و مراکز آموزشی در قالب طرح ملی زراعت چوب کاشته می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح زراعت چوب از ابتدای برنامه چهارم توسعه در جهت تامین نیاز صنایع وابسته به چوب و سایر نیازهای وابسته در حال انجام است، اظهار داشت: در زمینه طرح ملی زراعت چوب، گونه سریع الرشد نیگرا پیش بینی شده که در حال ترویج است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان یادآور شد: این گونه با مراقبت صحیح در مدت پنج سال به بهره برداری می رسد.

وی گفت: در 90 درصد مراتع استان همدان طرح های مرتعداری مصوب شده که از این میزان 50 درصد به خود بهره برداران واگذار شده است.

نایب کرم کرمی افزود: ورود زودهنگام دام های عشایر به مراتع و تخریب آن یکی از مشکلات این بخش است که در این زمینه باید به صورت جدی برنامه ریزی شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان همدان نیز گفت: یگان حفاظت از منابع طبیعی همدان 22 واحد ثابت و سیار را در گلوگاه کرمانشاه و لرستان مستقر کرده است.

سرهنگ علی کرمی ظهار داشت: با توجه به سردسیر بودن همدان، ورود زودهنگام عشایر خسارات زیادی به مراتع این استان وارد می کند.

کرمی با تاکید بر ساماندهی مراتع در استان همدان، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 90 درصد مناطق عشایری استان همدان دارای طرح مرتعداری مصوب هستند.

وی در این نشست که با حضور معاونین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری استان های خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و کردستان برگزار شد، افزایش شدت کنترل دام و تخصیص اعتبارات لازم به این امر را خواستار شد.

777 هزار هکتار از اراضی کلی همدان به نام دولت صادر شده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز در این نشست گفت: تاکنون سند 777 هزار هکتار از اراضی ملی استان همدان به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شده که 20 هزار هکتار آن مربوط به سال گذشته بوده است.

محمدرضا همتی افزود: وسعت اراضی استان همدان بیش از 905 هزار هکتار است که 822 هزار هکتار آن مرتع، 40 هزار و 617 هکتار جنگل طبیعی، اراضی جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت و 42 هزار هکتار نیز شامل اراضی شور بیابانی و بدون پوشش است.

وی گفت: استان همدان دارای سه حوزه اصلی و یک حوزه فرعی آبخیز است که شامل حوزه آبخیز قره چای، حوزه گاماسیاب و حوزه سفیدرود و یک حوزه مرزی در شهرستان اسدآباد است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اضافه کرد: در مجموع خروجی آب این سه حوزه اصلی افزون بر 900 میلیون مترمکعب در سال است.