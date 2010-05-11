اوقاف قم آمادگی خود را جهت کمک به زندانیان نیازمند اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون حمایت از خانواده‌های زندانیان قم طی سخنانی ابراز داشت: اوقاف بنا به نیت واقفان فعالیت کرده و طبق آن عمل خواهد کرد.



وی تصریح کرد: موقوفاتی که در راستای کمک به نیازمند وجود دارد را ما مورد بررسی قرار داده و سالانه کمک‌های بسیاری به نیازمندان ارائه می‌شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تأکید کرد: البته باید توجه داشت این کمک‌ها به نیازمندان که دارای ثواب‌های بسیاری نیز هست، توسط خیرین و واقفین خیراندیشی صورت گرفته که سالیان قبل اقدام به وقف کرده بودند و همچنان از عواید آن موقوفه استفاده شده و ثواب و رحمت خداوند شامل آن واقف می‌شود.



ناظمی بیان داشت: ما می‌کوشیم تا موقوفات را احیا کرده و طبق نظر واقفین صرف نماییم.



وی ابراز داشت: ما آمادگی داریم تا در خصوص پرداخت وام به زندانیان نیازمند با بانک‌های مربوطه صحبت کنیم تا با پرداخت وام آنها آزاد شوند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: در خصوص سبد کالا نیز هر ساله کمک شده است و امسال نیز تمامی این کمک‌ها صورت گرفته تا نیازمندان از آن استفاده کنند.



ناظمی در ادامه گفت: باید با تمام توان از خانواده‌های زندانیان حمایت کرد و در این راستا همگان وظیفه دارند.



اوقاف را باید یار انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان قم دانست



در ادامه این نشست مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قم گفت: اوقاف کمک‌های بسیار خوبی در راستای حمایت از خانواده زندانیان نیازمند انجام داده است که با این اقدام خود موجبات خوشحالی این نیازمندان را فراهم آورده است.



حسین شریعت‌پناهی تصریح کرد: اوقاف را باید یار و معین انجمن دانست و در تمامی مسائل ما را یاری کرده است.



وی با اشاره به موضوع سبد کالا برای نیازمندان گفت: اوقاف طی سال‌های گذشته مبلغ 5 میلیون تومان بابت این کار پرداخت کرده که با این اقدام سبد کالای نیازمندان و خانواده‌های زندانیان تکمیل شده است.



مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قم افزود: همچنین با توجه به موقوفه مورد نظر ماهانه 500 هزار تومان برای هزینه آب و برق مصرفی خانواده‌ها اختصاص می‌یابد که به هر خانواده 15 تا 20 هزار تومان می‌رسد.