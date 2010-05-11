فوتبال به زبان مشترک اقوام مختلف تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس صوفی بعد از ظهر سه شنبه در آیین گشایش کلاس‌های آموزشی مسابقات بین‌المللی فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا، با بیان اینکه فوتبال وسیله‌ای برای شناخت فرهنگ و سنت کشورها شده گفت: این رشته ورزشی به دستاوردی مهم برای اطلاع‌رسانی در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است .

رئیس هیئت فوتبال استان همدان با اشاره به اینکه ورزش فوتبال در شهر همدان قدمتی 100 ساله دارد، خاطرنشان کرد: داشتن یک تیم در لیگ حرفه‌ای کشور و چند‌ تیم در رده‌های مختلف کشوری گواه این علاقه‌مندی است .

صوفی افزود: اعطای امتیاز ویژن آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به همدان، مهر تأییدی به قابلیت‌های فوتبال این استان است .

وی با بیان اینکه طرح آسیا ویژن نقطه عطفی در تاریخ ورزش همدان شد، گفت: نامگذاری همدان از سوی دبیر‌کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان شهر فوتبال و اقدامات صورت گرفته توسط هیئت فوتبال استان و باشگاه‌ها به ویژه در رده‌های پایه، گواه ترقی و رشد فوتبال استان همدان در سال‌های اخیر است .

رئیس هیئت فوتبال استان همدان افزود: دست‌اندرکاران فوتبال استان، با تکیه بر ظرفیت ها تعامل با سایر کشورها را هدف قرار داده اند و سعی دارند فوتبال همدان را به آسیا بشناسانند.

صوفی گفت: اخذ میزبانی فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا امتیازی برای استان همدان است.

وی گفت: برای برگزاری مسابقات فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا کشورهای هندوستان، سریلانکا، بنگلادش، پاکستان، افغانستان، نپال و مالدیو به همدان سفر کرده اند.