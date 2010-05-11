شکست تیم زیر 14 سال برابر نوجوانان استقلال/ مصاف امیدهای استقلال با سایپا

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال سایپا که خود را برای دیدارهفته پایانی مقابل صبای قم آماده می کند، بعدازظهر فردا در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم امیدهای باشگاه استقلال خواهد رفت. این دیدار راس ساعت 16 در زمین اختصاصی باشگاه سایپا برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال سایپا در هفته سی وچهارم و پایانی مسابقات لیگ برتر ساعت 18 روز سه شنبه 28 اردیبهشت میهمان تیم صبای قم خواهد بود.

همچنین عصر امروز سه شنبه در کمپ تیم های ملی تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان در دیداری تدارکاتی برابر تیم نوجوانان استقلال شکست خورد.

در این دیدار شاگردان امین حمل آبادی با گل های امید ذوالقدر و سلار حق جو برابر تیم زیر 14 سال کشورمان به پیروزی رسیدند.



