نشست فرماندهان نظامی آلمان برای تعیین راهبرد جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کارل تئودور سوگوتنبرگ" و شماری از فرماندهان نظامی این کشور در نشست مشترکی به بررسی راهبرد جدید کشورشان در جنگ با طالبان در شمال افغانستان پرداختند.

به گفته گوتنبرگ، هدف از این نشست دستیابی به توافق نهایی درباره راهبرد آینده آلمان و فرماندهی جنگ علیه طالبان در شمال افغانستان است.

بر این اساس، آلمان فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان موسوم به "ایساف" را در این بخش از افغانستان به عهده دارد که مجموعا نیروهای نظامی 16 کشور را شامل می شود.

آلمان در ماه فوریه به عنوان بخش نخست راهبرد جدید خود در افغانستان شمار نظامیان خود را به 5 هزار و 350 نفر رساند. آمریکا نیز اعلام کرده که تا پایان سال 2010 میلادی شمار نظامیان خارجی را در این بخش از افغانستان به 12 هزار نفر می رساند.

در نشست امروز، فرماندهان نظامی آلمان همچنین "شیر محمد کریمی" معاون وزیر دفاع افغانستان و نیز نمایندگان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا حضور داشته اند.