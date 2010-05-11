نمایشگاه حجاب و عفاف در دانشگاه شهید چمران اهواز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این مراسم که ظهر سه شنبه برگزار شد، مرتضی زرگر شوشتری رئیس دانشگاه، سید محمد علی پورموسوی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان و برخی دیگر مسئولان واساتید حوزه ودانشگاه حضور داشتند، نمایشگاه حجاب و عفاف به عنوان بخش جنبی از همایش حجاب وعفاف و نقش آن درپیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف ایجاد آگاهی به عموم جامعه به ویژه دانشجویان درباره اهمیت پوشش اسلامی و معرفی الگوهای برتر در این زمینه شامل غرفه‌های کتاب و محصولات فرهنگی، فروش انواع چادر و پوشش‌های اسلامی، سیر کشف حجاب، بحث و گفتگوی آزاد، فمینیسم، فلسطین ولبنان و... است.

همچنین انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران نیز در غرفه‌هایی جداگانه به موضوع حجاب و عفاف پرداخته‌اند.

در غرفه بحث و گفتگو میزگردهای دانشجویی با حضور اساتید حوزه ودانشگاه در زمینه اهمیت حجاب از دیدگاه اسلام برگزار می‌شود و با حضور زنان تازه مسلمان از دیگر کشورها، این موضوعات به بحث گذاشته خواهد شد.

نمایشگاه حجاب و عفاف از امروز تا 28 اردیبهشت ماه همه روزه حتی روز‌های پنجشنبه وجمعه از ساعت 9 صبح تا 19 بعداز ظهر آماده بازدید علاقه‌مندان است.

در نمایشگاه حجاب و عفاف انواع چادر، مقنعه و پوشش اسلامی با 30 درصد تخفیف و همچنین حدود یکهزار عنوان کتاب با موضوعات زن، حجاب، زنان نمونه و.... نیز با تخفیف ویژه عرضه می‌شود.

در روز اختتامیه این نمایشگاه، 28 اردیبهشت ماه، همایش حجاب و عفاف ونقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان و مدیریت امور فرهنگی دانشگاه برگزار خواهد شد.